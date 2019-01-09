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Выставление лимитов в приложении по любым картам

Уважаемые банкиры и руководство Сбербанка. Герман !

Ваш банк самый крупный в России, активы на декабрь 2018г - 27 356 547 190р

1. Так неужели нет денег на норм. программистов на реализацию выставления лимитов по вашим банковским картам, не важно дебетовым или кредитным ? А ведь мошенников в сфере карт становится все больше, и сбер они очень любят. Вот не могу я выставить лимит по суммам, нашел какой нибудь "Вася" мою карту - и пошел в супермаркет "тариться" операциями с бесконтактной оплатой до 1000р без пин кода )).

Или к примеру, вы в Спортзале, оставили джинсы с телефоном в раздевалке. Телефон заблокирован, но смс видно. Подойдет "Вася" к вашим джинсам, пока вы в душе, достанет карту, и купит в 2 клика что-нибудь дорогое в интернете, введя смс, ведь телефон рядом, да и сим - карты бывают восстанавливают по липовым доверенностям. Введите ЛИМИТЫ, чтобы даже пенсионеры могли через приложение их выставить. Лежит на карте 500 000, Клава поставила 3000, и все, пока она не изменит лимит, больше с карты потратить не она, ни кто-либо еще, не сможет, даже если будет доступ к данным карты и номеру телефона (сим карте).

2. Про невозможность разблокировки через приложение, после добровольной блокировки "в приложении" я вообще молчу.

Выводы делать, или не делать вам. А я с собой ношу карту ооочень редко,

именно из-за того. Обращался по этому вопросу неоднократно в чат в приложении,

но тем, кто там отвечает - видимо это не важно.

Спасибо за внимание.

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