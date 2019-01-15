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На рассмотрении

За операции по счетам дебетовой бонусной карты, отличным от рублевых, USD и EURO, не начисляется кэшбек.

За операции по счетам дебетовой бонусной карты, отличным от рублевых, USD и EURO, Банком в нарушение программы лояльности Tinkoff Black не начисляется кэшбек.

Банк в лице специалистов поддержи утверждает то, что по счетам, отличным от рублевых, USD и EURO, кешбек не должен начисляться в соответствии с программой лояльности отвечая фразой "По счетам в других валютах не описаны условия и вознаграждение не предусмотрено."

Категорически с этим не согласен.

1. В программе лояльности указано: "Настоящая Программа предназначена для повышения лояльности Клиентов к продуктам Банка, мотивации Клиентов на совершение большего количества транзакций в торгово-сервисной сети с использованием Карты и отказа от использования наличных денежных средств в ежедневных расчетах. В рамках Программы Банк начисляет Клиенту бонусы за операции покупки с использованием Карты (ее реквизитов). 1 Бонус = 1 рубль РФ"

2. "Максимальная сумма бонусов, которая может быть начислена в течение каждого расчетного периода: не более 3000 рублей/100 USD/100 EUR/100 GBP, но может быть изменена Банком в индивидуальном порядке."

3. Ограничения, на которые ссылается Банк в программе лояльности отсутствуют. Допускаю, что условия бонусной программы могли устареть и на момент, когда они были зафиксированы банк не предлагал возможность открытия счетов в других валютах. Такие ограничения должны были быть явным образом сформулированы и доведены до клиентов при открытии счетов в иных валютах.



С учетом изложенного представляется целесообразным Банку:

1. Актуализировать условия программы лояльности.

2. Обеспечить начисление кешбека по дебетовым бонусным картам по операциям, независимо от валюты счета.

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