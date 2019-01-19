Подписаться на идею Дмитрий (DimaPRM)

Принято

Проявить лояльность.

Ранее банк предлагал условия для выполнения балльного кэшбэка, с имеющимся вкладом на сумму от 300 т. рублей, но затем это всё отменил и изменил. Хотелось бы, чтоб банк нашёл "золотую середину" и объединил действующую акцию балльного кэшбэка и раннее закрытую, так и не реализованную. Тем самым привлёк ещё большее количество клиентов и проявил лояльность к действующим вкладчикам банка. Предположим, что пользователь Халвы имеющийся вклад от 300т. (может быть больше, меньше, на усмотрение банка) может выполнять условия балльного кэшбэка не 10/50 после шести месяцев пользования картой, а хотя бы 10/25, так как у ваших клиентов в регионах не так много партнёров и не такие большие потребительские возможности. Я думаю, что суть идеи понятна, и надеюсь, что банк примет и рассмотрит эту идею в пользу клиентов банка.

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