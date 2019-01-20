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Аватар Lilaa
20.01.2019 12:33 #
Отклонено

Повышенный КБ по карте Халва.

Предлагаю внести изменения в раздел "баллы" в мобильном приложении.
В данный момент сумма предварительно начисленныех баллов появляется в разделе "баллы" после выполнения условий 5*10000 по стандартной ставке ( для карт, открытых более 6 месяцев назад). Хотелось бы видеть, какая сумма будет при выполнении условий 10*50000 - повышенный КБ. Например, отражать ее в скобках рядом с основной суммой. Во-первых, это удобно - не надо самостоятельно следить ( прикидывать) за лимитом бального КБ в расчетный период. Во-вторых, это будет стимулировать клиентов к выполнению условий 10*50000.
В настоящий момент, банк обещает, что пересчет баллов в день их выплаты.
3

Комментарии 3

Сов_Ком_Банк
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21.01.2019 в 16:26 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сов_Ком_Банк
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Спасибо за Ваше предложение! Программа бального КБ будет меняться!
Сов_Ком_Банк
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13.02.2019 в 15:02 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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