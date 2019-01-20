Отклонено
Переключатель Собственные/Заемные
Предлагаю немного видоизменить Переключатель Собственные/Заемные.
3
Три варианта. От простого к сложному.
I вариант. Добавить варианты:
"Сперва собственные, затем заемные"
"Не настроено" (значение по умолчанию при получении карты - для ОСОЗНАННОГО выбора пользователями при получении карты)
II вариант.
Сделать два переключателя:
1. Использовать приоритетно средства:
- собственные
- заемные
- не настроено (значение по умолчанию при получении карты)
2. Использовать при нехватке средств из п.1:
- собственные
- заемные
- не использовать (значение по умолчанию при получении карты)
III вариант. Ко второму варианту добавить лимит напротив каждого из пунктов.
В этом случае покупатель будет полностью контролировать приоритеты списания ДС и суммы списания ДС.
Комментарии 3
Есть похожая доработка, но реализовано будет по-другому!