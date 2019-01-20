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Аватар Алексей Конышев (AVKonya)
20.01.2019 19:58 #
Отклонено

Переключатель Собственные/Заемные

Предлагаю немного видоизменить Переключатель Собственные/Заемные.

Три варианта. От простого к сложному.

I вариант. Добавить варианты:
"Сперва собственные, затем заемные"
"Не настроено" (значение по умолчанию при получении карты - для ОСОЗНАННОГО выбора пользователями при получении карты)

II вариант.

Сделать два переключателя:
1. Использовать приоритетно средства:
- собственные
- заемные
- не настроено (значение по умолчанию при получении карты)
2. Использовать при нехватке средств из п.1:
- собственные
- заемные
- не использовать (значение по умолчанию при получении карты)

III вариант. Ко второму варианту добавить лимит напротив каждого из пунктов.
В этом случае покупатель будет полностью контролировать приоритеты списания ДС и суммы списания ДС.
3

Комментарии 3

Сов_Ком_Банк
#
21.01.2019 в 16:23 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Сов_Ком_Банк
#
Спасибо за ваше предложение!
Есть похожая доработка, но реализовано будет по-другому! smile:ок:
Сов_Ком_Банк
#
13.02.2019 в 15:09 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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