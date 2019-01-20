Отклонено

Переключатель Собственные/Заемные

Предлагаю немного видоизменить Переключатель Собственные/Заемные.



Три варианта. От простого к сложному.



I вариант. Добавить варианты:

"Сперва собственные, затем заемные"

"Не настроено" (значение по умолчанию при получении карты - для ОСОЗНАННОГО выбора пользователями при получении карты)



II вариант.



Сделать два переключателя:

1. Использовать приоритетно средства:

- собственные

- заемные

- не настроено (значение по умолчанию при получении карты)

2. Использовать при нехватке средств из п.1:

- собственные

- заемные

- не использовать (значение по умолчанию при получении карты)



III вариант. Ко второму варианту добавить лимит напротив каждого из пунктов.

В этом случае покупатель будет полностью контролировать приоритеты списания ДС и суммы списания ДС.

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