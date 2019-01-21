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Аватар Silvio Berlusconi (persona.grata)
21.01.2019 21:56 #
Отклонено

не удаляйте, возможно жесткие, но правдивые комментарии

не удаляйте, возможно жесткие, но правдивые комментарии в адрес банков.
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