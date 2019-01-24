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На рассмотрении

Отображение в МП выполнения условий по акции "Любимая покупка 2019"

Сделать отображение в МП выполнения условий по любимой покупке аналогично тому, как сделано сейчас с получением КБ - только в отдельном блоке.



И также сделать возможность просмотреть выполнение условий по данной акции за прошедшие месяцы по свайпу экрана вправо и влево. Т.е. свайп влево - открываются данные за прошлый месяц. Если условия выполнены, то заливать инфографику зеленым цветом, если не выполнены - красным. Можно также в том же блоке сверху (фиксированная часть) вести подсчет , сколько месяцев подряд выполняются условия по акции "ЛП 2019" Таким образом, решится вопрос по наглядному и визуальному отображению выполнения условий и это снизит количество вопросов к поддержке в чате и на банки.ру.

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