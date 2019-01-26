Контроль привязки карт в устройства клиентов -2. И использование приложения на нескольких устройствах.

Во изменении идеи http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=10820224
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1) считаю, что ограничение привязки карт в Apple Pay и GPay на смартфоны, только где установлена сим-карта с номером клиента, - не разумным. В целях безопасности и для своего собственного спокойствия сим-карта с номером, на котором привязаны все банковские продукты, стоит на самом простом телефоне без выхода в интернет, и без поддержки NFC-платежей. Думаю таких как я много. И введение данного ограничения вызовет массу неудобств для людей, которые думают о своей безопасности.
2) допустить данную привязку как доп.функция, и активировать её для каждого клиента по их личной просьбе.
3) Было бы не плохо пользоваться приложением под одним аккаунтом на нескольких устройствах. А то сейчас приходится на каждом устройстве заново активировать учётку, в то время как на предыдущем устройстве активация слетает. Как вариант, можно ограничить максимальное число устройств для одно аккаунта, например 5. Также для повышения уровня безопасности, при активации приложения на очередном устройстве можно ввести дополнительный запрос, а на предыдущие активированные устройства направлять уведомления, также и по смс, на почту...
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