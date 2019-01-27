На рассмотрении

У тебя есть Халва? Я скажу тебе Да.

СОВКОМБАНК, введите возможность регулировки величины выбранного кредитного лимита по Халве, т.е. заделать пункт в приложении, ползунок где будет указан общий кредитный лимит и возможность его, или часть от него назначить на карту и срок действия такой настройки. Это будет очень удобно, к примеру при одобренном лимите 75к, я смогу часть лимита выбрать на карту, к примеру 25к, а остаток оплатить своими. Т.е. часть средств я возьму у вас в рассрочку, а частью оплачу своими для кэшбэка. Думаю это поможет больше оформлять карт, так как люди не будут пугаться карт с большим кредитным лимитом, зная что смогут его уменьшить через приложение. Так же по этой же причине просто люди которым нужна обычная дебетовая Халва смогут ей заинтересоваться, и в будущем пользоваться лимитом. Передайте коллегам, хорошая же идея.

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