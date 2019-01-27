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Точечные лимиты, приложение: 15 т.р. на 2 дня

На дебетовой карте с % на остаток храню круглую сумму + плачу с кэшбеком. Интересует удобная и надёжная защита денег.

В данный момент "Cуточный лимит на карточные операции по счету" - 5 т.р. Несколько раз в месяц бывают дни всплеска, когда нужно потратить заметно больше. Зачастую, забывая сделать заранее, я вынуждаю себя перед кассой открывать в телефоне десктопный интернет-банк в браузере, авторизоваться, накликивать лимит, сохранять смс-кой..



Предлагаю внести в мобильное приложение возможность Задавать точечные лимиты на покупки.

К примеру, на выходных я собираюсь поехать в ТЦ. В приложении я могу ввести доп.лимит: "15 000 на 2 дня/до 8-го числа" или аналогичное. При достижении этих 15 т.р. операции не проходят 2 дня со дня установления лимита (до 8-го числа) или до установления нового. На 3-й день (8-го числа) возвращается "5 т.р. в день".



Думаю, такое удобство положительно повлияет на лояльность клиентов к повсеместному использованию карт и выгодно выделит функционал моб.приложения на фоне конкурентных, тем более, что сейчас оно перевыпускается.

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