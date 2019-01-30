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Аватар иван (kol_ivan_se)
30.01.2019 17:32 #
Принято

Оплата по qr коду квитанций жкх

Здравствуйте! Такая проблемка в нашем регионе ввели комиссию за оплату жкх. Единственный способ оплаты без комиссии по qr коду через мобильное приложения тинькофф . Оплата по квитанции распознается как платеж в другой банк , все верно считывается сумма но нет возможности вводить данные счетчиков . В сбербанк онлайн таким же образом распознается квитанция но открывается окна где можно данные счетчиков вводить. Хотелось бы чтобы вы доработали возможности своего мобильного приложение в этом плане.
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Комментарии 2

Тинькофф Банк
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30.01.2019 в 17:38 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Тинькофф Банк
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Пожалуйста, направьте фото платежного документа на kv@tinkoff.ru. В письме уточните, что необходимо добавить возможность внесения показаний счетчиков.
Информацию добавим, когда появится возможность. Поскольку в процессе внесения изменений могут понадобиться дополнительные согласования с поставщиком услуг, процедура может занять значительное время.
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