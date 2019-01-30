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Принято

Оплата по qr коду квитанций жкх

Здравствуйте! Такая проблемка в нашем регионе ввели комиссию за оплату жкх. Единственный способ оплаты без комиссии по qr коду через мобильное приложения тинькофф . Оплата по квитанции распознается как платеж в другой банк , все верно считывается сумма но нет возможности вводить данные счетчиков . В сбербанк онлайн таким же образом распознается квитанция но открывается окна где можно данные счетчиков вводить. Хотелось бы чтобы вы доработали возможности своего мобильного приложение в этом плане.

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