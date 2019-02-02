Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Совкомбанк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Елена (ell12)
02.02.2019 11:38 #
Принято

Логичное погашение долга.

Предлагаю подкорректировать систему погашения задолженности. Сделать ее более логичной, предсказуемой, ликвидировав слабообъяснимые моменты.
Итак, в настоящее время при поступлении на баланс карты ДС, возвращенные ТСП, (возврат товара/услуги, оплаченные собственными ДС), они сразу попадают на погашение задолженности. Несмотря на то, что покупка в рассрочку была недавно и первый период погашения задолженности еще даже и не начался (уж не говоря о том, что не закончился).
Получается, что обещанная (и ожидаемая) на месяцы рассрочка вполне себе может гаситься без воли клиента сразу же после покупки.
Логичнее и справедливее было бы, чтоб возвращенные деньги увеличивали баланс собственных средств на карте.
Ведь банк хочет, чтоб у клиента был стимул расплачиваться заемными средствами? Так уберите негативный момент))))
2

Комментарии 2

Сов_Ком_Банк
#
Добрый день!
Спасибо за Ваше предложение!
В ближайшее время проблему решим. smile:)
Сов_Ком_Банк
#
06.02.2019 в 06:18 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.