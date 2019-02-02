Подписаться на идею Елена (ell12)

Принято

Логичное погашение долга.

Предлагаю подкорректировать систему погашения задолженности. Сделать ее более логичной, предсказуемой, ликвидировав слабообъяснимые моменты.

Итак, в настоящее время при поступлении на баланс карты ДС, возвращенные ТСП, (возврат товара/услуги, оплаченные собственными ДС), они сразу попадают на погашение задолженности. Несмотря на то, что покупка в рассрочку была недавно и первый период погашения задолженности еще даже и не начался (уж не говоря о том, что не закончился).

Получается, что обещанная (и ожидаемая) на месяцы рассрочка вполне себе может гаситься без воли клиента сразу же после покупки.

Логичнее и справедливее было бы, чтоб возвращенные деньги увеличивали баланс собственных средств на карте.

Ведь банк хочет, чтоб у клиента был стимул расплачиваться заемными средствами? Так уберите негативный момент))))



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