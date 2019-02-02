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Владимир
(SBRF-NoServise-2013)
Отклонено
Новая рубрика: Юмор от банков или "...всякое бывает..."
Друзья, предлагаю создать рубрику "Юмор от банков".
1
Навеяно пришедшей от Сбербанка СМС с текстом "... введите ПАРОВОЙ пароль..."...
Еще один совет был от банка: "..поменяйте телефон и переустановите на нем это же приложение...."
Комментарии 1
Ранее существовал раздел «Анекдоты», но его закрыли. В настоящее время «В курилке» есть тема «Я плакал» и «Жемчужины эпистолярного жанра».
Также при желании можно самостоятельно создать тему «В курилке» — «Юмор от банков».