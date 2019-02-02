Спасибо за приведенные примеры. Действительно, любопытные недоразумения. smile:)
Ранее существовал раздел «Анекдоты», но его закрыли. В настоящее время «В курилке» есть тема «Я плакал» и «Жемчужины эпистолярного жанра».
Также при желании можно самостоятельно создать тему «В курилке» — «Юмор от банков».