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Отклонено

Новая рубрика: Юмор от банков или "...всякое бывает..."

Друзья, предлагаю создать рубрику "Юмор от банков".

Навеяно пришедшей от Сбербанка СМС с текстом "... введите ПАРОВОЙ пароль..."...

Еще один совет был от банка: "..поменяйте телефон и переустановите на нем это же приложение...."



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