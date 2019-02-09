Ждет рассмотрения

Заменить сотрудников "на обзвоне" роботами. И увеличить число сотрудников в чате и на ГЛ.

Слушайте, у меня только что возникла прекрасная идея. Правда, она не именно для Совкомбанка, а для всех банков.

Всех нас время от времени достают "холодные звонки" от банков с разными "выгодными предложениями". Насколько мне известно, работников банка заставляют этим заниматься, да еще ставят зарплату в зависимости от результата. Халва особо этой назойливостью знаменита.

Ну и люди реагируют по-разному. Кто-то, может, и заинтересуется, а кто-то спустит всех собак на звонящего, потому что ненавидит его банк, все банки вообще или просто настроение плохое.

Вот я и предлагаю: заменить живых сотрудников на этих звонках роботами. Правда же, всем лучше: нормальный человек может молча положить трубку, кто-то может высказать все свои эмоции - робот не пострадает! Выполнит свои функции, если надо предоставит нужную информацию или даже запишет, например, в офис на определенное время.

А живых сотрудников перекинуть на горячую линию и в чат - там их сильный недобор! Заодно, в процессе работы большему научатся чем день за днем рекламную муру повторять!

0