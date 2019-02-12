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Ждет рассмотрения

Возможность включить режим покупок "только у партнеров" за счет собственных средств

У карты реализован функционал покупок за счет заемных средств, как "только у партнеров", так и "у любых ТСП".

Предлагаю реализовать такой же режим и для собственных средств и дать возможность проводить оплату за счет собственных средств, только если ТСП является партнером Халвы.

Это решит множество проблем с некорректными настройками терминала ТСП, в тех случаях, когда точка формально является партнером, а по факту проходит, как "не партнер" и кешбек начисляется стандартный, а также покупка не проходит в зачет по акции "Любимая покупка 2019".



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