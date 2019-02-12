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Аватар eduard
12.02.2019 13:05 #
Ждет рассмотрения

Доработка МП

Ни столько идеи, сколько указания на проблемы после последнего обновления на Android.
1) Слетели названия точек. Было "ОБИ", стало "MD00OBI...", потом изменилось на "015 OBI Parnas". И пропали все логотипы ТСП, даже там, где они были ранее (у Оби, Ашана, Петерочки, Озона и т.д. точно были, теперь нет)
2) Раньше под транзакцией был указан тип по MCC-коду (продукты, красота, переводы и т.д.) Теперь же только сам MCC в подробностях операции.
3)Появился партнерский значок Халвы (буква "Х" в кружке) у операций по пополнению карты С2С в приложении. В описании так же написано "Магазин-партнер". Смысла в этом, я думаю, немного. Надо бы убрать.
4) Новый переключатель "Свои/Заемные" на главном экране, а не в меню. Не знаю почему, но сегодня при заходе в приложение он почему-то выставлен был на заемные средства, хотя я не переключал ничего.
5) У некоторых операций не появляются начисленные баллы. Хотя в "Баллах" они приплюсованы.
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