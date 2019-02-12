Подписаться на идею Александр (бульдозер)

Принято

Геолокация и пуш уведомления о партнёре

Сейчас такое время, что все больше мобильных приложений используют данные геолокации из смартфона для предложения некоторых услуг. Я думаю, что ничто не мешает Халве на основе данных геолокации делать пуш уведомления на смартфоне клиента например такого типа

"Вы находитесь в магазине Техносила или близко к нему. Вам доступна покупка в рассрочку или, по Вашему выбору, кэшбэк ХХ% при оплате собственными средствами".

"Вы находитесь в салоне связи МТС, покупка в рассрочку Вам доступна, этот магазин является партнером"



Эти уведомления могут быть программно отключаемыми в приложении для явных противников рекламного спама. Важно чтобы соблюдалось правило, если клиент что-то купит в таком магазине, чтобы не вышло так, что обещания халвой не выполнены ( не попадал на проценты за покупку в кредит вместо рассрочки).

Недавно у меня была такая ситуация , что я не был уверен в партнерстве магазина, а искать его в списках среди "партнеров" было лень и некогда.

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