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12.02.2019 20:04 #
Ждет рассмотрения

Удаление счетов в ИБ/МБ

При открытии вкладов в ИБ каждый раз автоматически создаются текущие счета под выплату %.
Таким образом после окончания нескольких вкладов имеем ворох бесполезных счетов-пустышек.

Вроде и не большая проблема, но при каждом открытии МБ приходится пролистывать кучу счетов-пустышек + при переводе между своими счетами листать в выпадающем меню.
При этом чтобы избавиться от бесполезных счетов требуется посетить офис.

Соотв. предложение сделать доступным закрытие / подачу заявки на закрытие текущих счетов.

Из нюансов требуется разве что проверка по вкладам клиента и отказ в закрытии в случае если счёт указан для какого-либо вклада для выплаты % / всей суммы при закрытии вклада.
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