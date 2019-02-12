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Удаление счетов в ИБ/МБ

При открытии вкладов в ИБ каждый раз автоматически создаются текущие счета под выплату %.

Таким образом после окончания нескольких вкладов имеем ворох бесполезных счетов-пустышек.



Вроде и не большая проблема, но при каждом открытии МБ приходится пролистывать кучу счетов-пустышек + при переводе между своими счетами листать в выпадающем меню.

При этом чтобы избавиться от бесполезных счетов требуется посетить офис.



Соотв. предложение сделать доступным закрытие / подачу заявки на закрытие текущих счетов.



Из нюансов требуется разве что проверка по вкладам клиента и отказ в закрытии в случае если счёт указан для какого-либо вклада для выплаты % / всей суммы при закрытии вклада.

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