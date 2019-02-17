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Аватар Виталий рассудов (rvv)
17.02.2019 23:29 #
Ждет рассмотрения

Облигации

Считаю надо добавить большее количество облигаций корпоративных и еврооблигаций в рейтинг. А также в "карточку о облигации" помимо доходности и прочего добавить ISIN код для упрощения поиска в биржевых платформах.
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