Ждет рассмотрения

Облигации

Считаю надо добавить большее количество облигаций корпоративных и еврооблигаций в рейтинг. А также в "карточку о облигации" помимо доходности и прочего добавить ISIN код для упрощения поиска в биржевых платформах.

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