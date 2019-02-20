На рассмотрении

Цитата Сов_Ком_Банк пишет:

Теперь ссылку на актуальные тарифы всегда можно найти в мобильном приложении

В связи с анонсом нового МП Халвы:Пожалуйста, переделайте тарифы в документе "https://sovcombank.ru/upload/documents/cards/credit-cards/tax_H_20181201.pdf"Их невозможно читать даже на 23" мониторе! - шрифт очень мелкий и постоянно нужно дергаться по сноскам, которых много, слишком много. На маленьком экране смартфона это будет практически невозможно делать. Ситуация характеризуется как "вырви глаз" и не спорьте.Кроме того, в тарифе очень много несуразностей. Яркий пример: в сноске п2.1 под звездочкой * находится текст "Расходными операциями не признаются:, ....". Помилуйте , как же так ? Самая что ни на есть исконная расходная операция - "снятие наличных с карты" не признаётся таковой? Это рвет шаблон , знаете-ли. Нельзя настолько подменять понятия, чтобы вообще терялся здравый смысл и устоявшиеся термины приобретали столь непривычное значение.Поэтому предлагаю в ближайшей редакции тарифного плана:1) изменить неудачные формулировки в тарифном плане2) уменьшить количество сносок до минимально необходимого3) Изменить стиль документа с целью улучшения читабельности[U] ( в связи с упомянутым анонсом)В качестве примера привожу кусочек измененного (мной) стиля и формулировок тарифа, чтобы вы могли сравнить.почитайте в смартфоне фрагмент ( моя редакция)И сравните с текущим официальным тарифом при просмотре через смартфон.