Периодичность оповещения (за день/неделю до окончания вклада) настраивается при задании первичных параметров в сервисе «Мои вклады». Срок вклада выражается в днях или месяцах.
Если у вас остались вопросы, рекомендуем задавать их технической поддержке через форму обратной связи → https://www.banki.ru/info/contacts/feedback/