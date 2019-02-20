Хорошая задумка. Главное чтобы мошенники не хакнули эту БД.
Идея, не идея, а предложение следующее: когда выставляешь напоминание об окончании вклада, нужно выставить кол-во дней(недель) - не совсем понятно что это за кол-во?
Столько дней(недель) будет приходить уведомление об окончании вклада с момента его окончания или за столько дней(недель) до окончания вклада придёт уведомление, или что-то другое?
В общем прошу уточнить этот момент.
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