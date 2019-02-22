Добавление карты в Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay прямо в МП

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Добрый день!Карту можно привязать в платежном приложении, но нужно:У многих банков реализована возможность добавления карты прямо из мобильного приложения.Просто 1) заходишь в МП, 2) нажимаешь на добавить в XXX Pay и... происходит магияНапример, у Тинькофф. Тап по кнопке "Добавить в Samsung Pay". Данные карты подставляются автоматом, соглашаешься с условиями и ставишь подпись. Карта работает. Не нужно вводить самому номер карты, срок действия, CVV (либо сканировать ее). И не нужно вводить код из смс. Несколько нажатий и карта готова к использованию. Проще, быстрее, удобнее.Думаю, данный функционал стандартен для платежных приложений Яблока, Гугла и Самсунга. Так каквышеупомянутый Тинькофф так умеет. Нужно просто "прикрутить" данную возможность в приложении.По поводу безопасности. Если зашел в мобильное приложение, то знаешь код доступа, либо владелец прикладывает палец к сканеру. Значит именно владелец смартфона и карты выполняет сие действие.Поэтому дополнительная верификация кодом из смс для привязки карты в общем-тоА если телефон украли, например, а на нем нет блокировки экрана, то тут уже ничего не поможет. Так как и в МП зайти, выслав код на телефон не составит труда. А там уже средства можно перевести куда угодно.А вот оплата через NFC - другое дело...Google Pay, например, удаляет все карты из приложения, если с телефона снимается защита экрана. А добавить карту нереально, пока не установишь безопасность.Samsung Pay можно использовать без защиты экрана, но тут для оплаты потребуется ПИН-код или отпечаток пальца/радужка(если добавлены).Apple Pay запрашивает лицо или отпечаток (в зависимости от модели iPhone). Так же есть возможность подтверждения операции кодом.Таким образом, просто так телефоном не оплатить, если ты не его владелец.А вот упрощенное добавление Халвы прямо из мобильного приложения упростит сам процесс и удобнее для пользователей.К тому же, оооооооочень многие банки реализовали это. Не стоит Совкомбанку отставать