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Аватар eduard
22.02.2019 13:28 #
Ждет рассмотрения

Добавление карты в Google Pay/Apple Pay/Samsung Pay прямо в МП

Добрый день!

Карту можно привязать в платежном приложении, но нужно:
1. Ввести данные карты или отсканировать ее камерой
2. Согласиться с условиями
3. Дождаться смс от Банка и ввести код
4. Поставить подпись (для Samsung Pay)


У многих банков реализована возможность добавления карты прямо из мобильного приложения.
Просто 1) заходишь в МП, 2) нажимаешь на добавить в XXX Pay и... происходит магия smile:)

Например, у Тинькофф. Тап по кнопке "Добавить в Samsung Pay". Данные карты подставляются автоматом, соглашаешься с условиями и ставишь подпись. Карта работает. Не нужно вводить самому номер карты, срок действия, CVV (либо сканировать ее). И не нужно вводить код из смс. Несколько нажатий и карта готова к использованию. Проще, быстрее, удобнее.

Думаю, данный функционал стандартен для платежных приложений Яблока, Гугла и Самсунга. Так как не только вышеупомянутый Тинькофф так умеет. Нужно просто "прикрутить" данную возможность в приложении.

По поводу безопасности. Если зашел в мобильное приложение, то знаешь код доступа, либо владелец прикладывает палец к сканеру. Значит именно владелец смартфона и карты выполняет сие действие.
Поэтому дополнительная верификация кодом из смс для привязки карты в общем-то не нужна.
А если телефон украли, например, а на нем нет блокировки экрана, то тут уже ничего не поможет. Так как и в МП зайти, выслав код на телефон не составит труда. А там уже средства можно перевести куда угодно.

А вот оплата через NFC - другое дело...
Google Pay, например, удаляет все карты из приложения, если с телефона снимается защита экрана. А добавить карту нереально, пока не установишь безопасность.
Samsung Pay можно использовать без защиты экрана, но тут для оплаты потребуется ПИН-код или отпечаток пальца/радужка(если добавлены).
Apple Pay запрашивает лицо или отпечаток (в зависимости от модели iPhone). Так же есть возможность подтверждения операции кодом.

Таким образом, просто так телефоном не оплатить, если ты не его владелец.
А вот упрощенное добавление Халвы прямо из мобильного приложения упростит сам процесс и удобнее для пользователей.
К тому же, оооооооочень многие банки реализовали это. Не стоит Совкомбанку отставать smile:)
2

Комментарии 2

AlexMAI007
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а разве это ещё не реализовано?
Рисунок
eduard
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Lilaa пишет:

c*******@gmail.comпишет:


а разве не релизовано уже добавление в G-Pay сразу из МП?

Рисунок


Сейчас приложение стоит на стареньком андройде (без nfc) и кнопки этой, естественно, нет.
Но насколько я помню, на Galaxy S8 эта кнопка не работала как надо. То ли там просто не было функционала по добавлению карты в GPay прямо из МП, то ли приходилось самому вбивать данные и код верификации из смс от Совкомбанка(как просто зайти в Gpay в добавление новой карты), а не происходила магия и привязывание карты в 2 клика и автоматом.
Поправьте меня, если не прав.
Сейчас все ок. Рисунок

Можно добавить карту в G.P. прямо из приложения ( у кого ранее не была добавлена ) Рисунок


Говорят, что уже все работает, оказывается smile:ura:
Добавьте, тогда добавление в Samsung Pay прямо из МП, если это, конечно, еще не реализовано.
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