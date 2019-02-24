Вход в ЛК halvacard.ru по логину/паролю

Здравствуйте. Возможно этот вопрос уже поднимался, если что, повторюсь. Предлагаю, сделать вход в ЛК Халвы https://halvacard.ru
по логину/паролю + СМС код. Сегодняшняя реализация – номер телефона + СМС очень ненадежна. По сути злоумышленника отделяет от денег клиента 4 цифры из СМС, которые они иногда без особых проблем получают. А если в качестве логина не использовать номер телефона, и запретить восстановление доступа к ЛК по номеру телефона (пароль забыли), а только через ГЛ Банка, то защита доступа в ЛК намного повысится.
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