Сканирование данных карты + NFC

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Добрый день!В МП нет очень удобной функции. Добавление карты для пополнения Халвы С2С происходит только вводом данных карты-донора вручную. Аналогично и перевод с карты на карту в приложении.Хотелось бы увидеть возможность просканировать камерой данные на лицевой стороне карты (номер, срок действия), чтобы они автоматически подставились. Так умеют многие банковские приложения (да и не только банков).Еще неплохо было бы прикрутить возможность в Android-версии приложения считывания данных карты по NFC. Удобнее, точнее и быстрее, чем сканировать камерой, а уж тем более вводить вручную. Зашел в МП, выбрал перевод С2С или пополнение Халвы, приложил карту к смартфону, на которую перевести или с которой пополнить, ввел CVV и готовоДанный функционал встречал нередко. Хорошо бы и в МП Халвы его увидеть.Это в общем-то привычные функции, которых у Вас, к сожалению, не хватает.