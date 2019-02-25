Фильтрация спецпредложений в МП

Пролистал список акций и спецпредложений в МП.
И минуте на 3-й понял что попросту потерялся в предложениях, из-за чего весомая их часть просто ускользает от внимания.
При этом понятно, что каталог предложений по аналогии с каталогом магазинов с https://halvacard.ru
также перегрузил бы интерфейс.
Выход мне видится в возможности фильтровать демонстрируемые предложения посредством буквально 5-6 тегов.
С разумным минимумом тегов это и интерфейс не перегрузит, и при добавлении акций не заставит сидеть в думах по каким категориям раскидать, и на порядок облегчит поиск потенциально-интересного в предложениях для клиента.
Если бегло пройтись по заголовкам предложений, практически всё можно уместить в перечень: "рассрочка", "скидка", "кешбек", "подарок", "от Банка" (для предложений типа "Приведи друга").
Если к 5 вышеуказанным тегам добавить 6-й тег "новое" с таймером автоудаления тега через 30 дней от добавления предложения, то получим довольно удобную фильтрацию с лёгкой возможностью отслеживать новинки.
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