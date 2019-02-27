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На рассмотрении

Фильтрация истории операций

Захотела проверить в мп правильность учета банком внесенных по рассрочке сумм. На это была небольшая техническая проблема со стороны банка (не учлись 75 р., хотя весь долг был погашен). Делала в рассрочку одну покупку давно, получается, чтобы ее найти, нужно долго пролистывать всю историю. Потом, нужно во всей истории найти погашение рассрочки. В этой связи возникла идея сделать фильтр в истории операций, например: пополнение, снятие, покупки в рассрочку/за счет собственных средств, погашение и т.д.

Может быть добавить в график рассрочки даты уже погашенных платежей. В общем сделать так, чтобы можно быстро найти операцию в рассрочку и относящиеся к ней платежи (прошедшие и будущие).

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