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Аватар Сергей Смирнов
01.03.2019 09:33 #
Ждет рассмотрения

Добавить пункт "Достижения"

Боюсь пока пишу эту идею банк уже добавит её раньше) Он всегда на шаг впереди)

Вообщем было бы хорошо добавить в приложение пункт "Достижения"
Например заработанный за период Кешбек (самое наверное интересное) и возможность делится этим в соцсетях-само собой это реклама банка среди друзей), сумму потраченную у Партнеров и не партнеров.
Количество приглашенных друзей.
А так же в связи с предыдущим пунктом про друзей можно было бы добавить так же их ИНИЦИАЛЫ Ф.И.О. и последние 3-4 цифры номера телефона.
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