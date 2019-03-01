Улучшение "Истории транзакций"

Добрый день, Совкомбанк
!
Рад, что вернулись человеческие названия точек, категории, логотипы, а также исчезла партнерская буква "Х" и "Магазин-партнер" у операций по пополнению Халвы, на что я указывал в одной из своих идей
.
Несколько идей по улучшению "Истории операций".
1. Добавить поиск.
Сегодня хотел посмотреть стоимость покупки в "Снежной Королеве" от 23 января 2019. Пришлось пролистывать историю до нужной транзакции, при этом я не помнил, когда точно была покупка и сначала пролистал ниже, пропустив её. Нашел. Но это не удобно. Так и в моем случае покупка не особо давняя. А если найти нужно покупку, совершенную полгода-год назад? Для активных пользователей карты это будет уже затруднительно.
Если добавить поиск, то достаточно в нем ввести название ТСП и увидеть все транзакции, удовлетворяющие условиям поиска.
В вышеуказанном примере хватило бы написать "Королева", например, и увидел бы нужную покупку.
2. Объединение транзакций.
У меня есть два варианта реализации данного пункта.
А) Объединить по ТСП.
Например, возьмем все ту же "Снежную Королеву". Представим, что у меня не одна покупка там была по карте Халва, а несколько (ну пусть будет три). При открытии любой из этих трех покупок, помимо информации о конкретной транзакции, можно было бы
сделать так, чтобы показывались остальные две покупки (с датой и суммой, например). И по нажатию на любую из них можно было бы перейти уже к другой транзакции. Удобно видеть сразу на одном экране сколько и когда в общем потрачено в одной точке.
Б) Объединить по МСС/категориям
Второй вариант менее интересный, но он имеет место быть. Возможно, совместно с первым.
Например, покупка на АЗС "Лукойл". Открываем транзакцию и видим сразу другие транзакции с таким же МСС (5541). Например, покупка на АЗС "Татнефть". Либо все другие покупки по любым МСС, которые относятся к категории "Авто" (магазины автозапчастей, СТО и т.д.).
3. Теги/комментарии
Тут, в общем-то, все понятно.
Реализовать возможность добавлять в МП комментарии и/или теги к транзакциям.
И теги, и комментарии можно так же добавить в поиск. Например, вернемся к покупке в "Снежной Королеве". Купив там куртку, можно было бы добавить к транзакции комментарий "куртка" и тег "#жене". Далее можно было бы использовать эти ключевые слова для поиска покупки в истории. Плюс по нажатию на тег "#жене" можно открывать список всех транзакций с таким же тегом.
Комментарии так же важны. Например, операция по снятию наличных в банкомате на ХХ рублей. Через время можно и не вспомнить зачем снимались деньги. А написав комментарий, например, "Возврат долга Васе", сразу все понятно. И удобно, и полезно для аналитики движения средств.
4. Фильтры
В МП не хватает фильтров. Тут возможно огромное количество вариантов. По дате, по категориям, партнер/не партнер, собственные/заемные средства, по способу оплаты, по сумме, оплата/снятие/перевод/пополнение, расходная/приходная операция и т.д.
5. Исправление названия ТСП
Неплохо было бы иметь в подробностях транзакции кнопку, нажав на которую, можно было бы предложить изменение названия ТСП и отправить его на рассмотрение в Банк.
Например, у меня в истории есть покупка у партнера - АЗС "Cirkle K". Однако, она отображается как "CIRCLE K IC103143", без логотипа. Исправление названия благоприятно сказалось бы на красоте ленты операций. И к тому же было бы полезно для объединения транзакций, о котором я написал в пункте 2.
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