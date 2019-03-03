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03.03.2019 22:16 #
Ждет рассмотрения

"Торговые центры" - неверно указаны партнеры

Добрый день!

ТРК "Сити Молл", г.Санкт-Петербург

Неверно указан адрес. Правильный - Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17/2 (ссылка на сайт ТРК).

ТСП, указанные на сайте и в МП, которых нет в данном ТРК:

Аптека Радуга, Индустрия красоты, Институт иностранных языков, Brücke bier & steak, Петёрочка, Перекресток.

Но там есть и ТСП, которые не указаны на сайте и в МП:

1000 и одна сумка, CARLO PAZOLINI, CHESTER, Карусель, ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ, re:Store и множество других партнеров.

2

Комментарии 2

eduard
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Сергей (s*******@kosmail.ru) пишет:
по крайней мере на сайте указаны адреса. https://halvacard.ru/shops/internet/onlinetrade для онлайнтрейд
Просто не сгруппировали в ТРК

Я это и имел в виду.
https://halvacard.ru/shops/malls/siti%20moll - тут указано всего 11 ТСП, из которых 6 вообще нет в данном ТРК. Зато многие партнеры не добавлены на страницу ТРК.
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