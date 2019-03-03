"Торговые центры" - неверно указаны партнеры

Добрый день!
ТРК "Сити Молл", г.Санкт-Петербург
Неверно указан адрес. Правильный - Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 17/2 (ссылка на сайт
ТРК).
ТСП, указанные на сайте
и в МП, которых нет в данном ТРК:
Аптека Радуга, Индустрия красоты, Институт иностранных языков, Brücke bier & steak, Петёрочка, Перекресток.
Но там есть и ТСП, которые не указаны на сайте и в МП:
1000 и одна сумка, CARLO PAZOLINI, CHESTER, Карусель, ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ, re:Store
и множество других партнеров.
Комментарии 2
Просто не сгруппировали в ТРК
Я это и имел в виду.
https://halvacard.ru/shops/malls/siti%20moll - тут указано всего 11 ТСП, из которых 6 вообще нет в данном ТРК. Зато многие партнеры не добавлены на страницу ТРК.