00-,
даже в МП баланс общий выделен крупно, а уже ниже мелко сколько своих и сколько заемных средств.
Думаю, для начала тогда нужно что-то в МП поменять (были подобные предложения на форуме),
А менять инфо в пушах вообще нет особого смысла. Если используется смартфон с МП Халвы и на него приходят пуши, то не составит труда зайти в приложение и посмотреть актуальный баланс с разделением на свои/заемные.
Если же нет МП, либо смс приходят на кнопочный телефон-звонилку (для безопасности), тогда, возможно, в Вашей идее есть смысл.
Ни в коем случае не критикую Вас и Вашу идею, просто мысли вслух smile;)