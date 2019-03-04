На текущий момент в Банке для клиента имеются значительные отличия в случае оплаты Халвой собственными (получаем кешбек, не имеем рассрочки), либо заёмными (имеем рассрочку, но без кешбека) средствами.
При этом карта может использоваться для хранения средств ради % на остаток, а в параллель использоваться лимит рассрочки для покупок.
Т. е. имеем несколько возможных сценариев использования и практически для каждого случая (кроме покупки частично своими с кешбеком и частично заёмными с рассрочкой) нас будет интересовать состояние либо того, либо другого баланса.
Предлагаю улучшить информативность смс/пуш и скорректировать шаблон сообщения после операции - присылать инфо по обоим балансам.
Вместо:
"Халва списано 100 р. Баланс 10900.00. Подробнее http://scb.im/hva
"
присылать:
"Халва, списано 100,00 р. Баланс: свои 900,00 р., заёмные: 10000,00 р. Подробнее http://scb.im/hva
"
Либо, если стоит задача стараться умещать сообщение в 1 смс (70 символов), то присылать баланс только своих/заёмных средств, в зависимости от того, что выбрано на текущий момент источником для платежа в МП.
В принципе, оба варианта будут равнозначно удобны и лучше текущего.
Комментарии 1
даже в МП баланс общий выделен крупно, а уже ниже мелко сколько своих и сколько заемных средств.
Думаю, для начала тогда нужно что-то в МП поменять (были подобные предложения на форуме),
А менять инфо в пушах вообще нет особого смысла. Если используется смартфон с МП Халвы и на него приходят пуши, то не составит труда зайти в приложение и посмотреть актуальный баланс с разделением на свои/заемные.
Если же нет МП, либо смс приходят на кнопочный телефон-звонилку (для безопасности), тогда, возможно, в Вашей идее есть смысл.
Ни в коем случае не критикую Вас и Вашу идею, просто мысли вслух