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На рассмотрении

Безопасность интернет платежей

3ds - это хорошо, но не все интернет магазины его поддерживают. Мой тестовый платеж прошел без всяких кодов и смс.



Предлагаю добавить переключатель "разрешить только 3DS интернет платежи"

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