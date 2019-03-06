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Ja
(JarS)
На рассмотрении
Безопасность интернет платежей
3ds - это хорошо, но не все интернет магазины его поддерживают. Мой тестовый платеж прошел без всяких кодов и смс.
8
Предлагаю добавить переключатель "разрешить только 3DS интернет платежи"
Комментарии 8
Это поможет только банку. Теоретически, любой мошенник узнав реквизиты карты может использовать магазин или другой сервис где-то в Конго и вывести мои деньги, а магазин/сервис спокойно переживет "риск", не возвращая деньги. Пока не будет подобного сервиса я просто не буду держать на карте большие средства, хотя % на остаток был одной из главных причин открытия карты.
Хм... Сколько банков не встречал, ни разу не видел такого.
Не подскажите банк, где есть переключатель "разрешить только 3DS интернет платежи" или что-то подобное?
Интересно просто.
Не интересовался, но по вашей просьбе не поленился сходить в поисковик. Один из результатов: https://www.banki.ru/wikibank/3d-secure/
Просто при оформлении карты меня заверили, что на любые интернет платежи будет приходить код в смс. Пока приходится пользоваться вкладами, что не всегда удобно, если часть денег может понадобиться в среднесрочной перспективе. Приходится или забыть про досрочное снятие или довольствоваться низкими %
Будет. Но если сайт без 3DS, то, конечно, не будет.
Совкомбанк, лучше прикрутить другое в МП.
Переключатель "Запрет операций в Интернете".
У некоторых банков такое есть.
А надо заплатить если, то переключил, оплатил, обратно запретил операции.
Кому-то (как JarS ) может быть полезно.