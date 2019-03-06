Добрый день!
Развивая идею, предложенную ниже
пользователем JarS
, предлагаю в МП Халвы добавить переключатель "Запрет операций в Интернет".
Это может быть полезно тем, кто беспокоится о сохранности средств на карте.
При активации запрета возможность оплаты в Интернет исчезает. При необходимости выполнить оплату по реквизитам карты, следует снять запрет, а после оплаты, по необходимости, включить его вновь.
Так же можно добавить переключатель "Запрет операций за рубежом"
.
При его активации, будут возможны только транзакции на территории РФ.
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