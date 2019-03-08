Здравствуйте, Совкомбанк
!
Предлагаю в МП «Совкомбанк – Халва» добавить сканер QR-кодов
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Несколько вариантов использования:
1. Оплата квитанций
Тут все предельно ясно. Сканируем QR-код с бумажной квитанции и в несколько кликов оплачиваем ее, не мучаясь с вводом огромного количества цифр.
2. Добавление чека к транзакции
Думаю, это реально воплотить в жизнь. Пока ни у одного из банков не видел такого функционала.
Может использоваться вместо комментариев/тегов, которые я предлагал в идее "Улучшение Истории транзакций" (либо совместно с ними).
Сделали покупку, открыли транзакцию в МП, нажали на "Добавить чек", отсканировали код с бумажного/электронного чека. И информация, содержащаяся в чеке "перекочевала" из ОФД в приложение. Удобно для хранения чеков и сразу же есть, так сказать, синхронизация с конкретной транзакцией.
Можно, конечно, реализовать просто возможность добавления фотографии чека к транзакции, но, согласитесь, это не так удобно и инновационно.
3. Кэшбек
Есть сервисы, позволяющие за любой чек с QR-кодом, получить вознаграждение. Есть сервисы (такие как Едадил, например), которые дают возможность получить кэшбек за покупку определенных товаров или товаров определенного производителя.
Тут можно придумать различные маркетинговые акции с партнерами.
4. Реквизиты
На странице с реквизитами карты/счета добавить код, с зашифрованной туда данной информацией. Чтобы была возможность отправить его кому-либо. Выглядит эстетичнее, чем куча цифр. И может быть полезно.
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