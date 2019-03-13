Добрый день, Совкомбанк
!
На форуме все больше сообщений о мошеннических операциях с картой Халва, к сожалению.
Понятно, что все банки предупреждают клиентов, чтобы те не сообщали никому код из смс, что номер телефона, с которого поступает входящий звонок может быть сфальсифицирован. Однако, люди по-прежнему "дарят" деньги мошенникам.
Несколько идей
1. Не так давно был изменен шаблон сообщений от банка с кодом подтверждения онлайн-операции. Помимо возможности вообще отключить операции в Интернете (идею
о переключателе предлагал чуть ниже), можно изменить текст смс.
Например, добавить "Не сообщайте код НИКОМУ, в т.ч. представителям банка
". Ну или как-то так.
2. Сегодня на форуме клиент банка рассказал, что мошенники, получив от него код из смс, привязали карту к Apple Pay и благополучно воспользовались чужими средствами (по утверждениям самого форумчанина даже не его собственными, а заемными).
Как вариант, можно добавить переключатель "Запрет оплаты телефоном"
. Но, согласитесь, если клиент сам пользуется Google/Samsung/Apple Pay, то каждый раз перед оплатой заходить в МП и выключать запрет... Сомнительное удовольствие.
Плюс возможны такие варианты как: нахождения за границей, отсутствие возможности зайти в МП (закончились деньги на мобильном, нет связи и т.п.)
На ум приходят несколько вариантов выхода из ситуации.
а) Подтверждать привязку карты к платежному приложению ТОЛЬКО после самостоятельного звонка на ГЛ.
Только после звонка в банк присылать код привязки, например.
б) Ограничить количество устройств, к которым привязана карта.
Поясню. Например, карта привязана к 1 устройству. Сделать настройку в МП/ИБ, чтобы можно было исключить возможность добавления карты к еще одному устройству. Нужно еще одно устройство добавить? Звоним на ГЛ, подтверждаем намерение и "получаем добро" на добавление карты.
в) Ограничение по IMEI.
Тут не столько привязка карты, сколько возможность зайти в МП "Совкомбанк - Халва", из которого можно привязать Халву к Pay.
Сейчас одновременное использование МП на 2 устройствах невозможно (заходим на втором, авторизация слетает на первом).
Но сейчас приложение не даст зайти при замене сим-карты. Это плюс.
Можно добавить (возможно опционально, по желанию клиента) возможность блокировки по IMEI.
Приложение считывает идентификатор устройства. При попытке войти в МП с другого смартфона/планшета, не присылать СМС с кодом, а отправлять клиента на ГЛ.
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