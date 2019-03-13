На рассмотрении

Несколько идей

Добрый день,На форуме все больше сообщений о мошеннических операциях с картой Халва, к сожалению.Понятно, что все банки предупреждают клиентов, чтобы те не сообщали никому код из смс, что номер телефона, с которого поступает входящий звонок может быть сфальсифицирован. Однако, люди по-прежнему "дарят" деньги мошенникам.1. Не так давно был изменен шаблон сообщений от банка с кодом подтверждения онлайн-операции. Помимо возможности вообще отключить операции в Интернете (о переключателе предлагал чуть ниже), можно изменить текст смс.Например, добавить "Не сообщайте код НИКОМУ, в т.ч.". Ну или как-то так.2. Сегодня на форуме клиент банка рассказал, что мошенники, получив от него код из смс, привязали карту к Apple Pay и благополучно воспользовались чужими средствами (по утверждениям самого форумчанина даже не его собственными, а заемными).Как вариант, можно добавить переключатель. Но, согласитесь, если клиент сам пользуется Google/Samsung/Apple Pay, то каждый раз перед оплатой заходить в МП и выключать запрет... Сомнительное удовольствие.Плюс возможны такие варианты как: нахождения за границей, отсутствие возможности зайти в МП (закончились деньги на мобильном, нет связи и т.п.)На ум приходят несколько вариантов выхода из ситуации.а)Только после звонка в банк присылать код привязки, например.б)Поясню. Например, карта привязана к 1 устройству. Сделать настройку в МП/ИБ, чтобы можно было исключить возможность добавления карты к еще одному устройству. Нужно еще одно устройство добавить? Звоним на ГЛ, подтверждаем намерение и "получаем добро" на добавление карты.в)Тут не столько привязка карты, сколько возможность зайти в МП "Совкомбанк - Халва", из которого можно привязать Халву к Pay.Сейчас одновременное использование МП на 2 устройствах невозможно (заходим на втором, авторизация слетает на первом).Но сейчас приложение не даст зайти при замене сим-карты. Это плюс.Можно добавить (возможно опционально, по желанию клиента) возможность блокировки по IMEI.Приложение считывает идентификатор устройства. При попытке войти в МП с другого смартфона/планшета, не присылать СМС с кодом, а отправлять клиента на ГЛ.