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На рассмотрении

Безопасность, мошенничество и т.п.

К сожалению, жалоб на мошенников все больше. Понимаю, что многим хоть 5 СМС пришли, могут продиктовать коды из смс, но пользуются ли они личным кабинетом через интернет? Возможно, достаточно будет разрешить использовать только мобильное приложение, по умолчанию (на сколько я знаю, оно не будет работать с другой сим картой)?

В идеале - добавить переключатель на возможность использования ЛК в МП (только в МП!), как вариант, с сообщением перед включением (не СМС, а более подробного, с выделенными словами "МОШЕННИКИ" и т.п.).

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