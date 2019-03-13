Подписаться на идею
Ja
(JarS)
На рассмотрении
Безопасность, мошенничество и т.п.
К сожалению, жалоб на мошенников все больше. Понимаю, что многим хоть 5 СМС пришли, могут продиктовать коды из смс, но пользуются ли они личным кабинетом через интернет? Возможно, достаточно будет разрешить использовать только мобильное приложение, по умолчанию (на сколько я знаю, оно не будет работать с другой сим картой)?
2
В идеале - добавить переключатель на возможность использования ЛК в МП (только в МП!), как вариант, с сообщением перед включением (не СМС, а более подробного, с выделенными словами "МОШЕННИКИ" и т.п.).
Комментарии 2
Мошенники активируют МП на своих устройствах. Похоже, я не верно понял информацию о возможности использования МП на других устройствах/ с другой сим картой.
У вас действительно возможно использовать МП на другом устройстве/с другой сим без визита в отделение банка или знания пин кода карты (не смс)???