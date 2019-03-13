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Аватар Ja (JarS)
13.03.2019 08:49 #
На рассмотрении

Безопасность, мошенничество и т.п.

К сожалению, жалоб на мошенников все больше. Понимаю, что многим хоть 5 СМС пришли, могут продиктовать коды из смс, но пользуются ли они личным кабинетом через интернет? Возможно, достаточно будет разрешить использовать только мобильное приложение, по умолчанию (на сколько я знаю, оно не будет работать с другой сим картой)?
В идеале - добавить переключатель на возможность использования ЛК в МП (только в МП!), как вариант, с сообщением перед включением (не СМС, а более подробного, с выделенными словами "МОШЕННИКИ" и т.п.).
2

Комментарии 2

JarS
#
Зашел посмотреть возможности в ЛК через интернет. Можно изменить только собственные/заемные. Идея бесполезна.

Мошенники активируют МП на своих устройствах. Похоже, я не верно понял информацию о возможности использования МП на других устройствах/ с другой сим картой.
У вас действительно возможно использовать МП на другом устройстве/с другой сим без визита в отделение банка или знания пин кода карты (не смс)???
Совкомбанк
#
13.03.2019 в 12:01 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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