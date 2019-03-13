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Аватар Александр (A_U)
13.03.2019 09:17 #
На рассмотрении

Отмена отправки кодов подтверждения через ПУШ

Многие клиенты сталкиваются с мошенниками, снимающими деньги со счета!
Мошенники, получив код подтверждения на установку приложения, получают возможность совершать переводы, т.к. коды подтверждения идут через пуш-сообшения.
Отключив отправку кодов через пуш, Вы резко снизите возможности по переводам средств мошенниками.
Удобство получения кодов через пуш-и это дыра в безопасности!
2

Комментарии 2

A_U
#
Я имею ввиду не отключение ПУШ-ей вообще, а сообщения вида:
ТОЛЬКО МОШЕННИКИ запрашивают код из СМС Код 1234
отправлять именно через СМС, а не через ПУШ, т.к. СМС приходит владельцу номера телефона. А ПУШ идет тому, у кого установлено приложение (это удобно, но это лазейка).
Совкомбанк
#
13.03.2019 в 12:05 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
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