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На рассмотрении

Отмена отправки кодов подтверждения через ПУШ

Многие клиенты сталкиваются с мошенниками, снимающими деньги со счета!

Мошенники, получив код подтверждения на установку приложения, получают возможность совершать переводы, т.к. коды подтверждения идут через пуш-сообшения.

Отключив отправку кодов через пуш, Вы резко снизите возможности по переводам средств мошенниками.

Удобство получения кодов через пуш-и это дыра в безопасности!

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