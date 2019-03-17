Расширить функционал установки лимитов в ЧатБанке

В связи с негативной динамикой для клиетов по урезанию лимитов на перевод с Халвы, инициированный в сервисах стороннего банка https://halvacard.ru/l/excess_limit
, предоставить клиентам возможность для самостоятельного управления данным лимитом, посредством ЧатБанка, как минимум ввиду ограничения стороннего банка на количество пополнений в сутки с карт иных банков.
На реальном примере, у Тинькофф, например, ограничение 5 пополнений в сутки с любых карт, это получается 5 раз по 5000 рублей (итого 25000), и уже сработает лимит пополнения smile:wall: и с других карт уже не получится пополнить, ввиду израсходования лимита пополнений в сутки (5шт/сутки). А если там например кредитная карта, то задолженность для сохранения грейс-периода может превышать установленное ограничение.
Работа по минимизации потерь клиентов от действий мошенников, конечно необходима, но не в ущерб интересов и нужд по управлению собственными средствами (лимит на кредитные средства бесспорно имеет место быть, как мне кажется и в текущей итерации 15000 заёмных средств)
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