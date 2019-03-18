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На рассмотрении

Лимиты межбанка, внутрибанковских переводов + антифрод для c2c

На текущий момент в ИБ имеется лимит переводов в 150т в сутки и 600т в месяц.

При этом в этот лимит попадают как межбанковские переводы, так и переводы внутри Совкомбанка иному клиенту. Т. е. сделав перечисление внутри Банка в рамках счетов семьи, можно запросто потратить весь лимит и остаться без возможности отправить межбанк.



До введения ограничения 40т/день по c2c эти лимиты, конечно, доставляли неудобства, но всегда можно было просто стянуть c2c через многочисленные сторонние сервисы/банки либо сразу на нужную карту, либо в иной банк, откуда отправить межбанковский перевод.



Сейчас же, после обострения ситуации с плотно сидящими на с2с-переводах мошенниками, особо насущно компенсировать возможность осуществления переводов посредством межбанка.



При этом, насколько знаю, себестоимость межбанковских переводов для Банка много меньше c2c-переводов.

Тем более странно, что был установлен заградительный лимит на более дешёвый межбанк и до недавнего времени фактически отсутствовал лимит на с2с.



Также, стоит учитывать что для межбанковских переводов уже вполне эффективно действует антифрод, когда при первом переводе на чужие ФИО поступает звонок из Банка с вопросом - совершал ли клиент эту операцию.



Таким образом имеем соображения:

1) Требуется компенсировать закручивание лимитов по c2c

2) Для межбанковских переводов уже действует антифрод

3) Межбанк банально дешевле



Предлагаю:

1) Вывести внутрибанковские переводы из лимита межбанковских переводов

2) Увеличить лимиты межбанковских переводов до 250т/день и 1м/мес

3) По-крайней мере временно, в период адаптации к действиям мошенников, снизить/отменить комиссию на межбанковские переводы для компенсации ограничений по c2c и стимуляции использования альтернативой межбанка



4) Расширить действие антифрода по принципу проверки межбанковских платежей на c2c-переводы (проверка первого перевода на нового получателя). Впрочем, подозреваю что данный пункт если уже не в работе, то как минимум обсуждается, как самоочевидный.

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