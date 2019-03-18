СБП, выписки, справки

Добрый день, Совкомбанк
!
1. С
истема Б
ыстрых П
латежей доступна только в ЧатБанке. Многие, в том числе и я, пользуются только
приложением "Совкомбанк-Халва". Было бы неплохо добавить СБП в МП Халвы. Чтобы можно было переводить со счета прямо в МП и, при желании, отключить на прием переводов через СБП Халву.
2. В ЧатБанке есть возможность сформировать выписку по счету. В МП Халвы такой возможности, к сожалению, нет. Можно было бы добавить такой функционал в МП с возможностью скачать PDF-файл на смартфон и/или отправить выписку на почту. Желательно, чтобы можно было получить также выписку на английском языке и с печатью банка (может быть полезно, см. пункт 3).
3. Третий пункт по счету, но не по значимости. В МП такого нет. В ЧатБанке не нашел.
Справки. Квитанции для транзакции
могут быть полезны при оплате пошлин, например (как я говорил в самой идее). А вот справки могут быть полезны для получения визы в посольстве/консульстве. Да и не только. В идеале, нужно реализовать формирование справки в автоматическом режиме
с возможностью отправить ее на почту/скачать в PDF. На 2 языках на выбор
(русский/английский). С печатью
банка. С указанием доступного остатка на счете в рублях
и (дополнительно) в основных валютах (доллар США и евро
). Конвертацию валюты можно делать исходя из курса Банка или курса ЦБ РФ на дату формирования справки (с указанием курса на самой справке).
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