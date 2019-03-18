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Ждет рассмотрения

Добавить возможность выбора для клиента/отказа от автоматической пролонгации при открытии вклада посредством ДБО

На текущий момент, быть может ввиду действий мошенников, отключен функционал дистанционного закрытия вклада посредством дистанционных сервисов банка. Для удобства клиентов и облегчения работы поддержки расширить функционал при онлайн открытии вклада, добавив возможность сразу выбрать вариант "Без автоматической пролонгации" и соответственно выбора варианта, при закрытии вклада, перечислить тело депозита по требуемым реквизитам (в том числе на счёт в стороннем банке без взимания комиссии) -для безопасности дать возможность ввода реквизитов для перевода сразу, при открытии вклада, с возможностью изменения только при обращении в офис банка, например. В таком случае и банк будет в курсе динамики возможного оттока средств либо их сохранения на новый срок. А по окончании срока вклада, если сразу был указан запрет "Автопродления", предоставить возможность клиенту "продлить вклад", при желании клиента, выбрав соответствующую опцию. Например. клиенту приходит СМС, вида "ХХ.ХХ.ХХХХ ваш вклад №ННННН будет закрыт, если желаете продлить вклад на новый срок - отправьте СМС с текстом ПРОДЛИТЬ на номер 700. СМС бесплатно" (просто Вы и без того отсылаете заранее СМС о продлении на новый срок). В общем вариант продления вполне можно реализовать и иным образом, через те же приложения - нажатием одной кнопки, с подтверждением кодом из СМС (чтобы исключить случайное нажатие)

А реализовать выбор параметров только при дистанционном открытии вклада (что не затронет, вклады открытые непосредственно в офисе банка)

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