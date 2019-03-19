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Ждет рассмотрения

Выбор отделения по умолчанию в ИБ

Добрый день!

Предлагаю сделать в ИБ возможность выбрать отделение по умолчанию, где будут открываться вклады (храниться бумажные копии договоров).

В настоящий момент при открытии вклада появляется список отделений, в котором по умолчанию предлагается открытие вклада в последнем отделении по списку для выбранного региона. Например, мне предлагается открыть вклад в отделении на улице Маршала Соколовского, которая находится в СЗАО города Москвы, а проживаю я в ЮВАО, где и открывал ранее продукты в офисе Жулебино.

Считаю, что не очень удобно каждый раз выбирать из уже весьма немаленького списка отделений нужное.

Гораздо удобнее, чтобы в списке сразу подставлялось "отделение по умолчанию", выбранное предварительно в ИБ или при открытии первого вклада/счета в ИБ. С возможностью изменения в том же ИБ при необходимости.

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