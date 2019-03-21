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Аватар Lorne Malvo (eivanov)
21.03.2019 23:47 #
Ждет рассмотрения

Интегрироваться с Fitbit Pay

Fitbit Pay - бесконтактные платежи с устройств Fitbit, например часы Fitbit Ionic. Ни один российский банк пока не поддерживается. Будет классно, если вы будете первыми.
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