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Lorne Malvo
(eivanov)
21.03.2019 23:47
#
Ждет рассмотрения
Интегрироваться с Fitbit Pay
Fitbit Pay - бесконтактные платежи с устройств Fitbit, например часы Fitbit Ionic. Ни один российский банк пока не поддерживается. Будет классно, если вы будете первыми.
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