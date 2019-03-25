Ждет рассмотрения
Возможность указать «хештег» к операции
Суть идеи: добавить возможность указывать примечание к операциям (переводам).
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Это может быть хештег (например, #занятияребенка), или просто примечание к операции для себя. Возможно использование не решётки (#), а любого другого знака для определения примечания.
Зачем: для оценки расходных операций, связанных с переводами или оплатой товаров/услуг. В том числе реализовать возможность «сбора» расходов по использованным примечаниям (хештегов) за период. Например, я оплачиваю дополнительные занятия ребёнка:
- 1500 рублей английский (#занятияребёнка);
- 2000 рублей спортивная секция (#занятияребёнка);
- 1000 рублей кружок по *** (#занятияребёнка);
И т.д. Примеры могут быть разные, суть одна - классифицировать расходные (переводы) операции.
Даже просто оплату коммунальных платежей «объединить» одним хештегом #коммуналка.
Сама идея не нова, не буду называть банк где она есть (или была: сейчас не являюсь клиентом), но она, как мне кажется, весьма полезна.
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