Сделать возможным заказ дебетовых карт через интернет

Заказа кредитных карт через интернет-банк тоже до сих пор нет…
rdc
город Таганрог
Ростовская область
Возможно я подам заявление через сайт и поеду за картой в Ростов, но было бы приятней получить её на свой АЯ на почте возле дома
gusakovdmitry
Офис: № 1520 - Адрес: Ростовская обл., Аксайский район, пос. Верхнетемерницкийъ., ул. Обсерваторная, д. 13
Офис: № 1530 - Адрес: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, д. 23 ТЦ «МЕГА»
Так же было бы неплохо добавить возможность заказа кредитной VISA Electron.
Или хотя бы добавить сей пункт в скачиваемый с сайта/бумажный вариант заявления.
Makaveli
02.03.2011 в 22:19 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
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Планируем реализовать предложение в течение 3 месяцев.
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Комментарии 29
данная задача уже есть в планах, причем во всем своем многообразии:
- заказ расчетных карт на сайте
- заказ новых карт или перевыпуска карты на личной странице в ИБ с использованием имеющихся у Банка данных
- подача заявления об изменении личных данных на личной странице в ИБ
Однако ориентировочные сроки реализации данной задачи будут известны в феврале с.г. Как только сроки станут известны, тогда переведем задачу в статус "Принято"
Как нет?
Заказ карты он-лайн
Вот, что я написал в банк:
Добрый день.
Хочу оформить кредитную карту в Вашем банке, но в моём городе нету Вашего филиала.
Я живу в городе Таганрог.
Можно ли послать все нужные для оформления карты документы в банк почтой ценным письмом?
И получить карту по почте, все почтовые расходы банка готов оплатить дополнительно.
И вот, что мне ответили:
Уважаемый Дмитрий,
К сожалению, направить документы по почте нельзя.
Вам необходимо лично обратиться в любой офис Банка для подачи и получения карты.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что подать заявление на получение кредитной карты Вы можете через Интернет на сайте Банка www.avangard.ru.
В этом случае Вам необходимо будет обратиться в офис Банка лично только для получения карты.
Кредитные карты выпускаются гражданам РФ, старше 19 и моложе 58 лет, имеющим постоянную регистрацию и постоянное место работы в регионе присутствия Банка.
http://www.avangard.ru/rus/private/ca.../index.wbp
Никто не мешает Дмитрию подать заявление в Инете, а за картой прокатиться в Ростов-на-Дону.
Раньше это сделать было не трудно и быстро.
Меня больше беспокоила бы процедура внесения денег на карту.
Получение карты это разовая процедура и выполняется штатно раз в 3 года, а погашение долга это ежемеячная процедура.
Вот о ее удобстве и надо беспокоиться.
ЗЫ.
Почте России я бы свою карту не доверил.
Тогда успехов.
Расхваливают его справедливо - банк это заслуживают.
У некоторых в самом начале возникают "непонятки" с банком - внимательно читайте документы, правила, тарифы и не ленитесь заглядывать на форум и задавать вопросы.
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1073420
Не допускайте просрочек ни в коем случае
Как это сделать даже при отсутствии денег уже неоднократно советовалось.
Успехов.
к сожалению, Банк не сможет выпустить Вам кредитную карту, т.к. кредитные карты выпускаются только лицам имеющим постоянную регистрацию и проживание в городах присутствия Банка. (По крайней мере, пока Банк не откроет офис в Таганроге.)
Огромная просьба - поправьте на сайте и укажите, что регистрация и проживание требуется именно в городах, а не регионах.
Регион - в терминах РФ это вся Ростовская область и информация об офисах это вроде бы и подтверждает.
А окзываетсся это не так и нужен конкретный населенный пункт.
Пришлось качать заявление и в фотошопе его "заполнять".
Зато понравилось: зашёл в офис банка, предъявил паспорт, это заявление. Расписался на заявлении. Девушка, просмотрев анкетку, в ответ: "ух ты, даже не к чему придраться!".
Время нахождения в офисе - 120 секунд )))
Или хотя бы добавить сей пункт в скачиваемый с сайта/бумажный вариант заявления.
+1
Вот с банком уже больше полугода, и чего точно не хватало, это возможности заказать ещё одну карту через ИБ.
У банка уже все данные есть, зачем ещё раз идти и писать по новой заявление?
Очень не хватает такой возможности в ИБ.
Завтра будет ровно год.