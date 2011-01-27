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Аватар Александр Фоменков (Auris)
27.01.2011 15:48 #
Реализовано

Сделать возможным заказ дебетовых карт через интернет

Добрый день!
Предлагаю реализовать возможность заказа дебетовых карт через интернет-банк,
как это реализовано давно для кредитных карт.
29

Комментарии 29

rdc
#
Заказа кредитных карт через интернет-банк тоже до сих пор нет…
Представитель Банка
#
27.01.2011 в 21:26 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
VEI
#
Уважаемые клиенты!
данная задача уже есть в планах, причем во всем своем многообразии:
- заказ расчетных карт на сайте
- заказ новых карт или перевыпуска карты на личной странице в ИБ с использованием имеющихся у Банка данных
- подача заявления об изменении личных данных на личной странице в ИБ

Однако ориентировочные сроки реализации данной задачи будут известны в феврале с.г. Как только сроки станут известны, тогда переведем задачу в статус "Принято"
BobDylan84
#
Прекрасно-ждём! Хотя в принципе и в отделении всё оформляется быстро,но через инет конечно гораздо комфортней.
086
#
Заказа кредитных карт через интернет-банк тоже до сих пор нет…

rdc

Как нет?
Заказ карты он-лайн
gusakovdmitry
#
Я тоже очень хочу себе карту от этого банка.

Вот, что я написал в банк:

Добрый день.
Хочу оформить кредитную карту в Вашем банке, но в моём городе нету Вашего филиала.
Я живу в городе Таганрог.
Можно ли послать все нужные для оформления карты документы в банк почтой ценным письмом?
И получить карту по почте, все почтовые расходы банка готов оплатить дополнительно.

И вот, что мне ответили:
Уважаемый Дмитрий,

К сожалению, направить документы по почте нельзя.

Вам необходимо лично обратиться в любой офис Банка для подачи и получения карты.



Обращаем Ваше внимание на тот факт, что подать заявление на получение кредитной карты Вы можете через Интернет на сайте Банка www.avangard.ru.

В этом случае Вам необходимо будет обратиться в офис Банка лично только для получения карты.
АлексСпб
#
Теневая экономка

Никто не мешает Дмитрию подать заявление в Инете, а за картой прокатиться в Ростов-на-Дону.

Раньше это сделать было не трудно и быстро.

город Таганрог
Ростовская область
gusakovdmitry
#
Возможно я подам заявление через сайт и поеду за картой в Ростов, но было бы приятней получить её на свой АЯ на почте возле дома smile:) Поэтому я проголосовал за такой вариант распространения карт.
АлексСпб
#
Возможно я подам заявление через сайт и поеду за картой в Ростов, но было бы приятней получить её на свой АЯ на почте возле дома

gusakovdmitry


Меня больше беспокоила бы процедура внесения денег на карту.

Получение карты это разовая процедура и выполняется штатно раз в 3 года, а погашение долга это ежемеячная процедура.
Вот о ее удобстве и надо беспокоиться.

ЗЫ.
Почте России я бы свою карту не доверил.
gusakovdmitry
#
обычно пополняю платежным поручением своего зарплатного банка, но у него нет услуг кредитных карт. а этот в народном рейтинге самый расхваливаемый. поэтому и хочу стать его клиентом smile:)
АлексСпб
#
gusakovdmitry

Тогда успехов.

Расхваливают его справедливо - банк это заслуживают.

У некоторых в самом начале возникают "непонятки" с банком - внимательно читайте документы, правила, тарифы и не ленитесь заглядывать на форум и задавать вопросы.
http://www.banki.ru/forum/index.php?P...age1073420

Не допускайте просрочек ни в коем случае

Как это сделать даже при отсутствии денег уже неоднократно советовалось.
Успехов.
VEI
#
gusakovdmitry,
к сожалению, Банк не сможет выпустить Вам кредитную карту, т.к. кредитные карты выпускаются только лицам имеющим постоянную регистрацию и проживание в городах присутствия Банка. (По крайней мере, пока Банк не откроет офис в Таганроге.)
АлексСпб
#
VEI

Огромная просьба - поправьте на сайте и укажите, что регистрация и проживание требуется именно в городах, а не регионах.

Регион - в терминах РФ это вся Ростовская область и информация об офисах это вроде бы и подтверждает.

Офис: № 1520 - Адрес: Ростовская обл., Аксайский район, пос. Верхнетемерницкийъ., ул. Обсерваторная, д. 13
Офис: № 1530 - Адрес: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Аксайский, д. 23 ТЦ «МЕГА»


А окзываетсся это не так и нужен конкретный населенный пункт.
Zmei Gorinich
#
Плюсую.
Пришлось качать заявление и в фотошопе его "заполнять".
Зато понравилось: зашёл в офис банка, предъявил паспорт, это заявление. Расписался на заявлении. Девушка, просмотрев анкетку, в ответ: "ух ты, даже не к чему придраться!".
Время нахождения в офисе - 120 секунд )))
Makaveli23rus
#
Так же было бы неплохо добавить возможность заказа кредитной VISA Electron.
Или хотя бы добавить сей пункт в скачиваемый с сайта/бумажный вариант заявления.
Антон Кулаков
#
Так же было бы неплохо добавить возможность заказа кредитной VISA Electron.
Или хотя бы добавить сей пункт в скачиваемый с сайта/бумажный вариант заявления.

Makaveli


+1
tilla
#
Тоже голосую за.
Вот с банком уже больше полугода, и чего точно не хватало, это возможности заказать ещё одну карту через ИБ.
У банка уже все данные есть, зачем ещё раз идти и писать по новой заявление?
Очень не хватает такой возможности в ИБ. smile:)
Igor503
#
Даааа, давно обещают. Может дождемся. smile:)
m.osipov
#
И чтобы обязательно была возможность подать заявление через ИБ на карту с фото!
vadik2009
#
Ув. Представитель Банка, есть ли какой-нибудь прогресс? smile;)
AGM
#
Надеюсь, что все-таки в самом ближайшем будущем услуга будет реализована.
n/a
#
когда же?
Андpeй Б.
#
Нда, неудобно, конечно, что до сих пор не реализовано.
Trespassers W
#

02.03.2011 в 22:19 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»

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Планируем реализовать предложение в течение 3 месяцев.

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Завтра будет ровно год.
VEI
#
16.03.2012 в 18:28 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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