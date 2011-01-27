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Аватар АлексСпб АлексСпб (АлексСпб)
27.01.2011 16:16 #
Реализовано

"Чужие" карты

Сделать возможность "прикрутить" "чужие" карты к Инет-банку, что-то типа "Телебанка" от ВТБ24.

И с разумной комиссией - неубыточно для банка и выгодно клиентам:)
25

Комментарии 25

bugnut
#
Поддержу, только переформулирую:

сделать возможность "прикрутить" СВОИ КАРТЫ сторонних банков к своему Авангард Интернет-Банку, для возможности списывать с них средства на Текущий счет Интернет, оставаясь в грейсе по этим картам.

"Стандартная" комиссия - 0,5% smile:)
Представитель Банка
#
Это давно обещанная функция. Реализация была запланирована на ноябрь 2010г. К сожалению, Visa изменила внутреннюю технологию реализации операций переводов с карты на карту, в связи с чем многое поменялось в планах.
Получилось так, что появились более срочные задачи по имплементации проектов в процессинге.
Теперь преджположитеьлный срок реализации - 2-я половина 2011г.
АлексСпб
#
Спасибо, рад что предложение принято.

Хотя время летит быстро и 2-я половина 2011г скоро наступит, но по возможности хотелось бы еще раньше.
Chookcha
#
Жаль, что еще ждать почти год. Очень ждал.
До чертиков надоел зарплатный банк и никуда от него не деться.
Будем надеятся, что в 2011 это свершится. )
Auris
#
Chookcha,
пока для этих целей Вы можете пользоваться Телебанком:)
A_1
#
Хотелось бы видеть формулировку, в которой идея принята.
Раз уж даже примерные сроки озвучены.

Чтобы не получилось как с реализацией необязательности суммы в шаблоне - снесли сумму напрочь smile:|
Chookcha
#
Он там платный. И в зарплатном банке тоже платный, да еще и кривой. 300 р на ИБ есть, но из принципа платить за возможность пользоваться ИБ н е б у д у, когда у других и бесплатно, и функционал на достойном уровне.
mselena
#
Я не очень поняла - т.е. можно будет привязать зарплатную карту другого банка и переводить с нее деньги по ИБ на кредитный и текущий счета? А выводить с текущего счета на эту карту можно будет?
Chookcha
#
А выводить с текущего счета на эту карту можно будет?
mselena


Почему нет? Полагаю, как минимум, самым разобычным межбанковским платежом - платежным поручением, проще говоря.
Pif
#
А выводить с текущего счета на эту карту можно будет?

mselena

Вообще-то уже можно. Услуга обходится в 10 рублей, сумма выводимых денег неограничена smile:-X
bugnut
#
mselena, очевидно, не в курсе этой замечательной услуги.

Как это работает в другом (очень плохом) банке:
- карточка "привязывается" к интернет-банку означает, что в нём появляется операция, позволяющая мгновенно в любой момент списать (за небольшую комиссию) с неё деньги на текущий счет;
- для карточек многих банков эта операция проходит как покупка, а некоторые банки уже ограничили подобную операцию со своими картами;
- в обратную сторону операция не работает, т.е. послать деньги можно только создав платёжное поручение и подождав пока оно пройдёт (в течение операционного дня) и деньги будут зачислены банком-получателем (а ведь есть такие банки - кто и зачем только ими пользуется, - в которых это происходит лишь на следующий день)
mselena
#
Большое спасибо всем ответившим!
Pif
#
Поддержу, только переформулирую:

сделать возможность "прикрутить" СВОИ КАРТЫ сторонних банков к своему Авангард Интернет-Банку, для возможности списывать с них средства на Текущий счет Интернет, оставаясь в грейсе по этим картам.

"Стандартная" комиссия - 0,5%

bugnut

В такой формулировке задача выглядит просто блестяще smile:D
1_С
#
еще МСС 6012. а лучше 4900 smile:oops:
и что характерно, никакого нарушения правил МПС
1_С
#
ЗЫ. Без комиссии smile:oops:
7383
#
мне лично не хватает в Авангарде этой функции и системы Город...
xWolfx
#
В ВТБ24 заблокировали снятие денег с чужих карт. Когда вы планируете реализовать данную функцию в вашем интернет банке?
trytrytry
#
Несмотря на то что в ВТБ 24 я этой услугой не пользовался, Авангарду самое время внедрить под шумок и пропиариться. Хотя пользоваться, наверное, и в Авангарде не буду.
ois1977
#
Теперь преджположитеьлный срок реализации - 2-я половина 2011г.

Представитель Банка

Поскольку срок истекает, хотелось бы узнать, каковы достижения в этом направлении,
не отодвигается ли срок? И еще, хотя бы приблизительно все-таки узнать предполагаемую
комиссию. Например, ВТБ-24 увеличил комиссию с 0,5% до 2,5% и для меня эта функция,
единственная ради которой я использовал их интернет-банк, стала не нужной

К сожалению, Visa изменила внутреннюю технологию реализации операций переводов с карты на карту, в связи с чем многое поменялось в планах.


Представитель Банка

Может ли также уважаемый Представитель Банка немного пояснить, как связана функция
с переводом с карты на карту? Если я не ошибаюсь, то это должно выглядеть как покупка
в интернет-магазине?
ois1977
#
В ВТБ24 заблокировали снятие денег с чужих карт. Когда вы планируете реализовать данную функцию в вашем интернет банке?

xWolfx

Обещают возобновить с 31.10.11, но комиссия будет уже 2,5%
rdc
#
Срок уже уточнили - начало ноября
ois1977
#
Срок уже уточнили - начало ноября

rdc

А где уточнение, если не секрет?
viabank
#
07.11.2011 в новостях было объявлено о запуске сервиса переводов с карты на карту. вроде статус пора изменить на "реализовано"?
VEI
#
22.02.2012 в 17:19 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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