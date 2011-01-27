"Чужие" карты

bugnut 02.02.2011 11:14 # Поддержу, только переформулирую: сделать возможность "прикрутить" СВОИ КАРТЫ сторонних банков к своему Авангард Интернет-Банку, для возможности списывать с них средства на Текущий счет Интернет, оставаясь в грейсе по этим картам. "Стандартная" комиссия - 0,5% 0
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сделать возможность "прикрутить" СВОИ КАРТЫ сторонних банков к своему Авангард Интернет-Банку, для возможности списывать с них средства на Текущий счет Интернет, оставаясь в грейсе по этим картам.
"Стандартная" комиссия - 0,5%
Получилось так, что появились более срочные задачи по имплементации проектов в процессинге.
Теперь преджположитеьлный срок реализации - 2-я половина 2011г.
Хотя время летит быстро и 2-я половина 2011г скоро наступит, но по возможности хотелось бы еще раньше.
До чертиков надоел зарплатный банк и никуда от него не деться.
Будем надеятся, что в 2011 это свершится. )
пока для этих целей Вы можете пользоваться Телебанком:)
Раз уж даже примерные сроки озвучены.
Чтобы не получилось как с реализацией необязательности суммы в шаблоне - снесли сумму напрочь
Почему нет? Полагаю, как минимум, самым разобычным межбанковским платежом - платежным поручением, проще говоря.
Вообще-то уже можно. Услуга обходится в 10 рублей, сумма выводимых денег неограничена
Как это работает в другом (очень плохом) банке:
- карточка "привязывается" к интернет-банку означает, что в нём появляется операция, позволяющая мгновенно в любой момент списать (за небольшую комиссию) с неё деньги на текущий счет;
- для карточек многих банков эта операция проходит как покупка, а некоторые банки уже ограничили подобную операцию со своими картами;
- в обратную сторону операция не работает, т.е. послать деньги можно только создав платёжное поручение и подождав пока оно пройдёт (в течение операционного дня) и деньги будут зачислены банком-получателем (а ведь есть такие банки - кто и зачем только ими пользуется, - в которых это происходит лишь на следующий день)
В такой формулировке задача выглядит просто блестяще
и что характерно, никакого нарушения правил МПС
Поскольку срок истекает, хотелось бы узнать, каковы достижения в этом направлении,
не отодвигается ли срок? И еще, хотя бы приблизительно все-таки узнать предполагаемую
комиссию. Например, ВТБ-24 увеличил комиссию с 0,5% до 2,5% и для меня эта функция,
единственная ради которой я использовал их интернет-банк, стала не нужной
Может ли также уважаемый Представитель Банка немного пояснить, как связана функция
с переводом с карты на карту? Если я не ошибаюсь, то это должно выглядеть как покупка
в интернет-магазине?
Обещают возобновить с 31.10.11, но комиссия будет уже 2,5%
А где уточнение, если не секрет?