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Аватар Олег Пономарев (olegp9)
27.01.2011 16:20 #
Принято

Курсы обмена

Показывать текущие внутренние курсы обмена на открытой странице без необходимости логиниться в интернет-банк.
8

Комментарии 8

alif
#
Мало того, плашка курсов справа съедает драгоценную площадь экрана.
olegp9
#
Может они разные для разных клиентов smile:)
f1int
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Так даже лучше. Существующие клиенты должны видеть плюсы банка в явном виде. А возможные новые клиенты - соответственно завидовать/сравнивать со своим банком и делать правильные выводы.
smile:shuffle:
Представитель Банка
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02.02.2011 в 20:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
olegp9
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Ура!
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