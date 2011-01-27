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Аватар Александр Николаевич (1154)
27.01.2011 17:33 #
Реализовано

Пока в России, карта безопасна.

2.Установка страны использования карты(или запрета)по заявлению или в инет-банке, по выбору держателя.
28

Комментарии 28

Pif
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Было бы круто иметь в ИБ список стран и напротив каждой страны - галочка (да/нет), которая разрешает по твоим картам транзакции в этой стране. В Сбере, к примеру, можно задать страну, но через заявление в офисе или по телефону. Значит, технически это можно реализовать. Это бы здорово подняло безопасность использования карт.
dillar
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Недавно в Тайланде пришлось понервничать из за отсутсвия такой возможности. После первой транзакции позвонил в call центр и попросил, чтобы мою карту не блокировали для операций в Тайланде и с удивлением узнал, что вообще то я должен был написать заявление и подать его лично в оффисе банка smile:o. К моему счастью карта не была заблокирована до конца поездки, по видимому оператор call центра все таки сделала какие то действия.
Представитель Банка
#
03.03.2011 в 11:56 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
1154
#
Поскольку через выбор страны можно позволять несанкционированные списания в чужой стране,то думаю подключение,выбор стран на использование в инет-банке должен сопровождаться просто кодом или (кодом+ смс-кодом) или аналогом.
Pif
#
Если это будет реализовано онлайн (как лимиты) - это будет вещь, не имеющая аналогов на рынке. Авангард будет в еще большем авангарде smile:)
M_M_M
#
Мне идея не нравится. Блокировка стран будет мешать интернет транзакциям. Когда несколько лет назад Сбер ввел аналогичную фигню (как обычно "для блага клиентов" и как обычно "втихаря") мне пришлось отказаться от Сберовской карты.

Если и делать, то только так, чтобы по умолчанию никаких ограничений не было во избежании неприятных сюрпризов, а тот кому надо пусть сам включает запреты.
1154
#
Сейчас у сбера по умолчанию всё выключено,даже на зарплатных картах,Для включения ограничения надо обращаться в сбер. лично или по телефону.Так что не наводите тень на плетень г.ММММавроди.
1154
#
Для любителей экстрима-вздрагивать от ночных смс (не почистили ли карту) -инет можно оставлять открытым.Думаю большая часть людей хотИт спать не вздрагивая.
1154
#
вздрагивать от ночных смс (не почистили ли карту)

1154
с лимитом до 300-700 т.р. очень весело
dll
#
Вы зря смеетесь, пару лет назад меня 1-го Января часов в 5 утра разбудила СМС о транзакции в 1K USD в каком-то магазине за пределами Родины, что позволило в следующие 5 минут заблокировать карту. Так что , мое имхо, не надо ни отключать пр дефолту ни усложнять правилами и расписаниями звонков (от этого возможных ошибок только больше) - кому мешает пусть ставит телефон на тихий режим или своими руками снимает галочки по умолчанию _включенные_.
dll
#
P.S. сказанное относится как к правилам стран так и к смс
1154
#
Узнать что почистили карту без твоего ведома не столь важно в 2 часа ночи или в 7 утра,безопаснее и клиентоориентированнее запретить это через софт,процессинг или как это делают.
M_M_M
#
Можно подумать, что деньги с карт воруют только из за границы... Святая наивность.

А вот лишние запреты, да еще включаемые принудительно и без уведомления пользователей, превращают использование карты в лотерею типа "сработает/не сработает". Прекрасно помню, как мучился со сберовской картой пытаясь по телефону выяснить почему-же не проходит транзакция, а мне после получаса ожидания на телефоне сообщали "...ну конечно, мы же вам отключили Сингапур". Что у них сейчас я не знаю, но если они (по словам Остапа Бендера) отключили блокировки по умолчанию, то видимо даже до них дошло, что идея тупиковая.

Еще раз повторюсь - считаю что введение блокировок других стран допустимо, но только с явного согласия пользователя, а не то что "мы вам все поотключаем, а кому надо, пусть сам разбирается как все включить обратно".
Pif
#
считаю что введение блокировок других стран допустимо, но только с явного согласия пользователя

M_M_M

Введение online лимитов показало, что банку даже в голову не пришло поступать так, как говорите вы. Уверен, если данная идея будет принята - для тех, кому это неинтересно, все останется по-прежнему. Зато остальные получат возможность самостоятельно отключать или подключать страны использования карт.
rdc
#
Собирался предложить эту идею, а оказывается, она уже давно обсуждается smile:D
AlPet
#
А как обстоят дела с реализацией идеи? Есть подвижки?
1154
#
Тишина пока,а всеми заклёванный Сбер как то использует это в своём софте,процессинге...
StrangerRW
#
А что, теперь наклейки "MasterCard" или "VISA" недостаточно для того, чтобы быть увереным, что там, где сии наклейки есть, можно воспользоваться картами? И что за ограничения? Если у меня MasterCard, то по моему разумению, он должен работать в любом месте планеты, где есть MasterCard. Или я чего-то не понимаю?

PS Надеюсь, наши карты не превратятся в русский вариант платёжной системы, работающей только в РФ и нигде больше.
1154
#
Все наши карты настолько международны ,что в любом уголке мира любой школьник может почистить ваш Мастер и Визу карту по номеру карты или по копии полосы карты.
StrangerRW
#

Все наши карты настолько международны ,что в любом уголке мира любой школьник может почистить ваш Мастер и Визукарту по номеру карты или по копии полосы карты.


Ну так не надо школьникам раздавать номера карт и копии полос smile:)
schedmi
#
Поддерживаю идею: было бы круто заблокировать возможность пользования картой за границей. Более того, например, в СДМ-банке существует возможность запретить использование карты даже в чужих банкоматах! Правда реализована так, что фиг настроишь такое ограничение ((
VEI
#
16.10.2013 в 17:51 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
svetin
#
VEI пишет:
...«Принято»

Ух ты! smile:ura:
А когда ждать реализацию?
therox
#
И не забыть цветовую дифференциацию стран по рискам. smile;)
Ибирь
#
И не забыть цветовую дифференциацию стран по рискам.

Кстати, да: по принципу "перенос ответственности на эквайрера по чипу / 3D Secure есть / нет".
VEI
#
24.10.2013 в 12:40 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
1154
#


Все наши карты настолько международны ,что в любом уголке мира любой школьник может почистить ваш Мастер и Визукарту по номеру карты или по копии полосы карты.


Ну так не надо школьникам раздавать номера карт и копии полос Рисунок

Иван
копии полос и других данных делают кассиры в одну секунду господин умник
1154
#
Шаг сделан на одну ступень вверх
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