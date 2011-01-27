Пока в России, карта безопасна.

Pif 30.01.2011 18:16 # Было бы круто иметь в ИБ список стран и напротив каждой страны - галочка (да/нет), которая разрешает по твоим картам транзакции в этой стране. В Сбере, к примеру, можно задать страну, но через заявление в офисе или по телефону. Значит, технически это можно реализовать. Это бы здорово подняло безопасность использования карт. 4
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Если и делать, то только так, чтобы по умолчанию никаких ограничений не было во избежании неприятных сюрпризов, а тот кому надо пусть сам включает запреты.
А вот лишние запреты, да еще включаемые принудительно и без уведомления пользователей, превращают использование карты в лотерею типа "сработает/не сработает". Прекрасно помню, как мучился со сберовской картой пытаясь по телефону выяснить почему-же не проходит транзакция, а мне после получаса ожидания на телефоне сообщали "...ну конечно, мы же вам отключили Сингапур". Что у них сейчас я не знаю, но если они (по словам Остапа Бендера) отключили блокировки по умолчанию, то видимо даже до них дошло, что идея тупиковая.
Еще раз повторюсь - считаю что введение блокировок других стран допустимо, но только с явного согласия пользователя, а не то что "мы вам все поотключаем, а кому надо, пусть сам разбирается как все включить обратно".
Введение online лимитов показало, что банку даже в голову не пришло поступать так, как говорите вы. Уверен, если данная идея будет принята - для тех, кому это неинтересно, все останется по-прежнему. Зато остальные получат возможность самостоятельно отключать или подключать страны использования карт.
PS Надеюсь, наши карты не превратятся в русский вариант платёжной системы, работающей только в РФ и нигде больше.
Ну так не надо школьникам раздавать номера карт и копии полос
Ух ты!
А когда ждать реализацию?
Кстати, да: по принципу "перенос ответственности на эквайрера по чипу / 3D Secure есть / нет".