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Аватар Александр Николаевич (1154)
27.01.2011 17:37 #
Принято

Карта "ту" карта

Погашать в грейс-период на кредитке Авангарда кредиткой другого банка,как безналичной оплатой входящей в грейс период обоих банков.
17

Комментарии 17

A_1
#
входящей в грейс период обоих банков.
1154
Это как?
Вы вообще, понимете, что пишете?
bugnut
#
A_1, написано, конечно, не вполне корректно, но то, что хотел автор сказать, всё же понятно.

Я это понял так:
ввести в ОАО АКБ "Авангард" возможность погашать (через ИБ ли, через оператора ли) задолженность по кредитной карте картой другого банка для выполнения условия грейса по кредитке Авангарда; MCC при этом должен быть таким, что бы у большинства банков это тоже входило в грейс.

...и поддержал.

Не надо злиться smile;)
1154
#
грейсы разных банков что бы дружили между собой взаимно
A_1
#
bugnut, из того, что у меня буковка "а" не пропечаталась совершенно не следует, что я злюсь.
Чем Ваше понимание отличается от http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2636379 ?
Отсутствием комиссии? Несерьёзно.
Или примесью http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2644147 ?
Тоже невнятно сформулировано. Надо бы раскрыть тему.

грейсы разных банков что бы дружили между собой взаимно
1154
Семьями или домами?
Если не умеете свои хотелки формулировать, обсудите сначала. Здесь, или даже на форуме.
Так и научитесь. Постепенно.
bugnut
#
Да, над последним комментом от 1154 я поржал. Напрасно его добавили smile:D

А_1, отвечая на ваш вопрос, предложение Алекса отличается не только комиссией, но и суммой.
Да, здесь предлагается без комиссии, но ограниченную сумму. Хотя бы минимальный платёж (10%), если не отчетную.

Кстати, предложение Алекса сформулировано еще менее чётко (и позже), чем данное предложение 1154. Его поймёт только тот, кто пользуется или наслышан о Телебанке и его уникальной фиче (и к тому же идея Алекса получилась похожей больше на рекламу ЗАО-владельца Телебанка, что вообще-то некорректно).
bugnut
#
Посмотрел еще раз (заодно поддержал, я-то думал, что уже это сделал), Алекс даже раньше идею выдвинул, но всё равно про ТБ в ней следовало умолчать smile;)
АлексСпб
#
Алекс даже раньше идею выдвинул, но всё равно про ТБ в ней следовало умолчать

bugnut


Не ожидал что будет похоже на рекламу "ЗАО-владельца Телебанка".

Сорри. smile:(

А упоминал его сознательно, рассчитывая на людей которые знают о нем(VEI и вы в том числе знают), чтобы долго не описывать свои "хотелки".

А для тех кто не знает, даже подробное описание не обьяснит все прелести этой фичи smile:D
Представитель Банка
#
02.02.2011 в 20:32 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
АлексСпб
#
Поскольку есть похожее предложение и оно уже имеет статус "принято", то м.б. убрать это предложение?
bugnut
#
АлексСпб, интересно, почему Вы не хотите получить без комиссии сумму хотя бы минимального платежа?
Да и реализация данного предложения ведь совсем иная - оно может начать работу даже раньше привязки карт к ИБ, т.к. не требует его (в Сити работало в прошлом году, например, даже при его убогом ИБ).
АлексСпб
#
АлексСпб, интересно, почему Вы не хотите получить без комиссии сумму хотя бы минимального платежа?

bugnut


Не хочу наглеть и обирать банк.

Тарифы и так вменяемые. Надо же и банку дать возможность зарабатывать, а не оплачивать все время наши "хотелки".
bugnut
#
оплачивать все время наши "хотелки"

АлексСпб
О! Кстати, а это хорошая идея! Увы, неосуществимая. Не будьте к себе так строги! Мечтать не вредно - вредно не мечтать smile:D
Банк сможет за себя постоять, а мы поможем, чем сможем (на банки.ру и в кругу друзей и знакомых). Например, за 2010 год при активном содействии лояльных клиентов испарилось минимум три сильно смердящих в прошлом тролля (всех их не упомнишь), еще один получил черную метку аж от Редактора, едва не получив бан, а один так перевоспитался, что и не узнать...
А 5-10-100% от отчетной задолженности - такая мелочь. И уже принято к рассмотрению, а Вы предлагаете убрать (в одном шаге от "победы"). Лучше поддержите smile;)
A_1
#
минимум три сильно смердящих в прошлом тролля
bugnut
Два с половиной. Третий нет-нет, да подqaqивает.
bugnut
#
По сравнению с тем, что было раньше, я назвал это "перевоспитался" ))
Представитель Банка
#
Планируем реализовать предложение в течение 6 месяев путем обеспечения приема в Интернет-Банке переводов на наши карты с карт иных банков.
Будет ли такая операция льготной в отношении карты иного банка, зависит от этого иного банка.
trytrytry
#
А вы скажите заранее, какой планируется МСС - многое сразу станет ясно. smile:shuffle:
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