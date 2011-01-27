Карта "ту" карта

A_1 31.01.2011 21:03 # входящей в грейс период обоих банков. 1154 Это как? Вы вообще, понимете, что пишете? 0
Комментарии 17
Вы вообще, понимете, что пишете?
Я это понял так:
ввести в ОАО АКБ "Авангард" возможность погашать (через ИБ ли, через оператора ли) задолженность по кредитной карте картой другого банка для выполнения условия грейса по кредитке Авангарда; MCC при этом должен быть таким, что бы у большинства банков это тоже входило в грейс.
...и поддержал.
Не надо злиться
Чем Ваше понимание отличается от http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2636379 ?
Отсутствием комиссии? Несерьёзно.
Или примесью http://www.banki.ru/friends/ideas/?detail=2644147 ?
Тоже невнятно сформулировано. Надо бы раскрыть тему.
Семьями или домами?
Если не умеете свои хотелки формулировать, обсудите сначала. Здесь, или даже на форуме.
Так и научитесь. Постепенно.
А_1, отвечая на ваш вопрос, предложение Алекса отличается не только комиссией, но и суммой.
Да, здесь предлагается без комиссии, но ограниченную сумму. Хотя бы минимальный платёж (10%), если не отчетную.
Кстати, предложение Алекса сформулировано еще менее чётко (и позже), чем данное предложение 1154. Его поймёт только тот, кто пользуется или наслышан о Телебанке и его уникальной фиче (и к тому же идея Алекса получилась похожей больше на рекламу ЗАО-владельца Телебанка, что вообще-то некорректно).
Не ожидал что будет похоже на рекламу "ЗАО-владельца Телебанка".
Сорри.
А упоминал его сознательно, рассчитывая на людей которые знают о нем(VEI и вы в том числе знают), чтобы долго не описывать свои "хотелки".
А для тех кто не знает, даже подробное описание не обьяснит все прелести этой фичи
Да и реализация данного предложения ведь совсем иная - оно может начать работу даже раньше привязки карт к ИБ, т.к. не требует его (в Сити работало в прошлом году, например, даже при его убогом ИБ).
Не хочу наглеть и обирать банк.
Тарифы и так вменяемые. Надо же и банку дать возможность зарабатывать, а не оплачивать все время наши "хотелки".
Банк сможет за себя постоять, а мы поможем, чем сможем (на банки.ру и в кругу друзей и знакомых). Например, за 2010 год при активном содействии лояльных клиентов испарилось минимум три сильно смердящих в прошлом тролля (всех их не упомнишь), еще один получил черную метку аж от Редактора, едва не получив бан, а один так перевоспитался, что и не узнать...
А 5-10-100% от отчетной задолженности - такая мелочь. И уже принято к рассмотрению, а Вы предлагаете убрать (в одном шаге от "победы"). Лучше поддержите
Будет ли такая операция льготной в отношении карты иного банка, зависит от этого иного банка.