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Реализовано

СМС информирование об операциях по текущим счетам

Было бы не лишним получать смс при поступлении/переводе средств на/с текущих счетов в ИБ, как и о любом другом движении средств - конвертация, начисление процентов по срочному вкладу и т.д.

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