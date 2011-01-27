Реализовано
СМС информирование об операциях по текущим счетам
Было бы не лишним получать смс при поступлении/переводе средств на/с текущих счетов в ИБ, как и о любом другом движении средств - конвертация, начисление процентов по срочному вкладу и т.д.
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Комментарии 7
Более того, предлагаю не посылать смс на каждый чих в интернет банке - вполне было бы достаточно одной смс на ввод кода доступа.
И подтверждать кодом смену телефона и, быть может, логина/пароля.
перевод средств со счету подтверждается разовым кодом, в этом плане польза информирования сомнительная, многие клиенты за спам сочтут.
конвертация - вообще не вывод и не поступление средств, зачем по такому случаю смс-ки отправлять?
+1 за такой вариант. а чтобы уменьшить количество отправляемых смс, можно сделать такое уточнение: отправлять смс при (первом в сессии) получении от клиента поручения на вывод средств банковским переводом (включая внутри банка) или на электронный кошелек (Яндекс.Деньги и прочая). большинство типовых платежей по сути практически не могут быть использованы для мошеннических операций в сколь-нибудь крупном размере, насколько понимаю.
Её и предлагаю обсудить. А эту - забелить.