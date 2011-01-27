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Аватар Makaveli
27.01.2011 17:38 #
Реализовано

СМС информирование об операциях по текущим счетам

Было бы не лишним получать смс при поступлении/переводе средств на/с текущих счетов в ИБ, как и о любом другом движении средств - конвертация, начисление процентов по срочному вкладу и т.д.
7

Комментарии 7

A_1
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Полагаю, было бы лишним получать смс спам от банка.

Более того, предлагаю не посылать смс на каждый чих в интернет банке - вполне было бы достаточно одной смс на ввод кода доступа.
И подтверждать кодом смену телефона и, быть может, логина/пароля.
viabank
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есть такой способ уведомления по операциям по счету: открыть дебетовую карту электрон к новому счету, выкрутить в нули лимиты операций, не использовать карту нигде. при размещении вкладов выбирать перечисление процентов на счет такой карты. при переводе средств из других банков - переводить на счет такой карты. и будут смс-извещения о причислении процентов и поступлении переводов.
перевод средств со счету подтверждается разовым кодом, в этом плане польза информирования сомнительная, многие клиенты за спам сочтут.
конвертация - вообще не вывод и не поступление средств, зачем по такому случаю смс-ки отправлять?
viabank
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A_1: предлагаю не посылать смс на каждый чих в интернет банке - вполне было бы достаточно одной смс на ввод кода доступа. И подтверждать кодом смену телефона и, быть может, логина/пароля.

+1 за такой вариант. а чтобы уменьшить количество отправляемых смс, можно сделать такое уточнение: отправлять смс при (первом в сессии) получении от клиента поручения на вывод средств банковским переводом (включая внутри банка) или на электронный кошелек (Яндекс.Деньги и прочая). большинство типовых платежей по сути практически не могут быть использованы для мошеннических операций в сколь-нибудь крупном размере, насколько понимаю.
olegp9
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Вот о ПОСТУПЛЕНИИ средств межбанком было бы полезно. А зачем конвертации, их же сам клиент делает?
VEI
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17.02.2011 в 18:13 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
VEI
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17.03.2011 в 12:41 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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