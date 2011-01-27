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Аватар Александр Николаевич (1154)
27.01.2011 17:43 #
Ждет рассмотрения

Подумать о сети банкоматов во всех городах.

Найти хотя бы один-два банка с хорошей сетью банкоматов по стране и конструктивным коллективом и ввести беспроцентное снятие дебетового нала в этих чужих банкоматах.
7

Комментарии 7

Pif
#
с хорошей сетью банкоматов по стране и конструктивным коллективом
1154

Долго думал. В голову ничего не приходит. Кандидаты-то есть? И это... За чей счет в этом случае будет праздник? Просто кинуть идею - это хорошо. Но пойдут в ход, как мне кажется, только те идеи, где у банка и у клиента может быть взаимный интерес.
1154
#
По функционалу вроде у Мастера неплохие банкоматы,по сети Транскредитбанк и Мастер неплох -оба эмитируют и читают чипы.За коллективы не знаю.Транскредит банк-это МПС ,РЖД-там самодурства хватает,если не договориться с самым главным начальником,а начальников меняют.Крутой газпром своими делами занят...проблемно всё.
Fuzzy
#
ОРС волне решает проблему. Если тариф уменьшится, то будет вообще отлично.
Представитель Банка
#
Подумать о сети банкоматов во всех городах.

1154


Думаем о создании небольшой сети своих банкоматов в каждом городе присутствия.

ОРС волне решает проблему. Если тариф уменьшится, то будет вообще отлично

Fuzzy


В рамках ОРС работаем по себестоимости.
Fuzzy
#
В рамках ОРС работаем по себестоимости.
Представитель Банка
Я понимаю smile:) На данный момент всё устраивает - просто не смог сформулировать фразу лучше smile;) - имел ввиду, что на данный момент всё хорошо, но совершенству нет предела smile;)
schedmi
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В рамках ОРС лично меня все более чем устравиает - огромное списибо банку за эту возможность! Но это классно, когда надо внезапно снять небольшую сумму денег. Для крупных сумм ОРС уже не очень подходит: платить по 300-500 рублей чтобы собственную зарплату снять совсем не хочется. Было бы полезно подумать об объединении банкоматной сети с кем-то еще.
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