с хорошей сетью банкоматов по стране и конструктивным коллективом
1154
Подумать о сети банкоматов во всех городах.
1154
ОРС волне решает проблему. Если тариф уменьшится, то будет вообще отлично
Fuzzy
В рамках ОРС работаем по себестоимости.
Представитель Банка
Комментарии 7
Долго думал. В голову ничего не приходит. Кандидаты-то есть? И это... За чей счет в этом случае будет праздник? Просто кинуть идею - это хорошо. Но пойдут в ход, как мне кажется, только те идеи, где у банка и у клиента может быть взаимный интерес.
Думаем о создании небольшой сети своих банкоматов в каждом городе присутствия.
В рамках ОРС работаем по себестоимости.