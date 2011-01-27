Ждет рассмотрения

Подумать о сети банкоматов во всех городах.

Найти хотя бы один-два банка с хорошей сетью банкоматов по стране и конструктивным коллективом и ввести беспроцентное снятие дебетового нала в этих чужих банкоматах.

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